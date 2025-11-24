Βόλος - Λεβαδειακός 1-2: Ασταμάτητοι οι Βοιωτοί, πέρασαν (και) από το Πανθεσσαλικό με ανατροπή

Ούτε στο Πανθεσσαλικό δεν... σταματά το «τρένο» του Νίκου Παπαδόπουλου! Ο Λεβαδειακός αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ απέναντι στον Βόλο, έκανε την ανατροπή με δύο τέρματα του Όζμπολτ και πήρε την νίκη (1-2) στην 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Αυτή ήταν η 3η διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα και 4η σε όλες τις διοργανώσεις για τους Βοιωτούς, αποτέλεσμα που τους εδραιώνει ακόμα περισσότερο στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Βόλος από την άλλη παραμένει στην 5η θέση με 18 βαθμούς, όσους έχει και ο Παναθηναϊκός που παραμένει με παιχνίδι λιγότερο. Την επόμενη αγωνιστική η ομάδα του Φεράντο ταξιδεύει στην Κρήτη όπου θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, ενώ ο Λεβαδειακός υποδέχεται στην έδρα του τον ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον.

Το ματς

Η πρώτη μεγάλη στιγμή στο παιχνίδι ήταν για τους φιλοξενούμενους. Με μια εξαιρετική κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ η μπάλα στρώθηκε στον Μπάλτσι ο οποίος με δυνατό σουτ σημάδεψε το δοκάρι του Βόλου και στην επαναφορά ο Τσάπρας ανάγκασε τον Σιαμπάνη να επέμβει εντυπωσιακά. Παρότι ο Λεβαδειακός έμοιαζε να πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, ο Βόλος κατάφερε να προηγηθεί στο 22' από μια εκτέλεση φάουλ. Ο Τζόκα ήταν αυτός που ανέλαβε την εκτέλεση, η μπάλα βρήκε στον Τσάπρα, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Λοντίγκιν.

Eurokinissi

Οι Βοιωτοί έψαξαν την ισοφάριση και παραλίγο να την πετύχουν στο 34', όταν ο Βέρμπιτς από αριστερά έβγαλε μια σέντρα στην περιοχή, ο Παλάσιος έκανε το βολέ με την μια για να κάνει μια ακόμη δύσκολη επέμβαση ο Παλάσιος. Δέκα λεπτά αργότερα ο Λεβαδειακός έκανε το 1-1, με τον Όζμπολντ να αναλαμβάνει την εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του για χέρι αμυντικού του Βόλου.

Στο δεύτερο μέρος οι παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου συνέχισαν να ελέγχουν περισσότερο την μπάλα, αναζητώντας το γκολ που θα έφερνε την ολική ανατροπή. Στο 57' ο Τσάπρας έστρωσε στον Κωστή, αυτός έκανε το πλασέ το οποίο πέρασε ελάχιστα εκατοστά άουτ. Τη λύση έδωσε ξανά ο Όζμπολτ, ο οποίος έσπρωξε στα δίχτυα την μπάλα έπειτα από το εξαιρετικό γύρισμα του Τσάπρα στο 67ο λεπτό.

Eurokinissi

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την ένταση τους και άγγιξαν το 2-2 στο 79', με τον Κάργα να πιάνει μια κεφαλιά αλλά να μην μπορεί να σημαδέψει την εστία του Λοντίγκιν. Ο Βόλος συνέχιζε να πιέζει ασφυκτικά τον Λεβαδειακό που είχε κλειστεί στο δικό του μισό, φτάνοντας μια ανάσα από την ισοφάριση με την μπάλα να βρίσκει στον Τσιμπόλα και να χτυπά στο δοκάρι του Λοντίγκιν στις καθυστερήσεις.

Βόλος: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα (Μύγας 78'), Μαρτίνεζ (Μπουζούκης 76'), Κόμπα, Φερνάντες, Χουάνπι (Ασεχνούν 85'), Λάμπρου (Πίντσι 76'), Χάμουλιτς (Μακνί 78')

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, Κοστί (Τσιμπόλα 73'), Τσοκάι, Βέρμπιτς (Συμελίδης 62'), Μπάλτσι (Λαμαράνα 87'), Παλάσιος (Μανθάτης 87'), Όζμπολτ (Πεντρόζο 73')