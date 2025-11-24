Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τις νίκες Λεβαδειακού και ΟΦΗ

Το απόγευμα της Δευτέρας (24/11) «έκλεισε» η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με δυο παιχνίδια. Μια ανατροπή, και ένα παιχνίδι που ξεκίνησε δυναμικά και έμεινε εκεί.

Ο Λεβαδειακός πέρασε και από τον Βόλο κερδίζοντας την τοπική ομάδα με 2-1. Παρόλο που οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Φερνάντες στο 22' οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να γυρίσουν το ματς με δυο γκολ του Όζμπολτ, ένα με πέναλτι στο 44' και ένα στο 67'. Έτσι έκαναν την ανατροπή και πανηγύρισαν ένα μεγάλο διπλό.

Ο ΟΦΗ επικράτησε της Λάρισας στην «ΑΕΛ FC Arena» με σκορ 2-1, βάζοντας την σε δύσκολη θέση εν όψει της συνέχειας. Το σκορ διαμορφώθηκε από την αρχή του παιχνιδιού καθώς και τα τρία γκολ της αναμέτρησης μπήκαν πρίν συμπληρωθούν καλά καλά 15 λεπτά αγώνα. Το σκόρ για τους φιλοξενούμενους άνοιξε ο Θεοδοσουλάκης στο 8', για να δει τον Γκαράτε να απαντάει άμεσα στο 12ο λεπτό σε 1-1. Στο 15' μετά από εκτέλεση φάουλ ο Καραχάλιος θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μελισσά και θα διαμορφώσει το τελικό 2-1.

Η βαθμολογία μετά το πέρας της 11ης αγωνιστικής