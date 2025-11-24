AEΛ Novibet - ΟΦΗ 1-2: Tεράστιο διπλό για τους Κρητικούς - Σε δύσκολη θέση η Λάρισα

Εκμεταλλευόμενος το εκρηκτικό του ξεκίνημα στην αναμέτρηση και τα δύο γκολ που πέτυχε μέχρι το 15ο λεπτό, ο ΟΦΗ επικράτησε με 1-2 της ΑΕΛ Novibet και πήρε το «εξάποντο» από την ομάδα της Λάρισας.

Πρώτη νίκη στην εποχή Κόντη για τους Κρητικούς. Συνεχίζουν τα αρνητικά αποτελέσματα για την ομάδα του Στέλιου Μαλεζά.

Το ματς

Με θεότρελο ρυθμό, φάσεις και γκολ εκατέρωθεν ξεκίνησε η αναμέτρηση. Ο ΟΦΗ ήταν αυτός που «χτύπησε» πρώτος στο 9ο λεπτό, με τον Θεοδοσουλάκη να εκμεταλλεύεται την εξαιρετική κάθετη πάσα του Σαλσέδο, να φεύγει στο όριο του οφσάιντ και να πλασάρει εύστοχα κάτω από το σώμα του Μελίσσα για το 0-1. Το γκολ αρχικά ακυρώθηκε ως οφσάιντ, με το ημιαυτόματο οφσάιντ να κατοχυρώνει εντέλει το γκολ.

Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης, με τον Γκαράτε να κάνει εξαιρετική προσποίηση και άψογο τελείωμα και να ισοφαρίζει σε 1-1, στέλνοντας την μπάλα στο «γάμα» της εστίας. Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά εκδήλωσε άψογα την αντεπίθεση στη συγκεκριμένη φάση.

Πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να «πληγώσουν» και δεύτερη φορά τους γηπεδούχους στο 15ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλες, η μπάλα χτύπησε στο τείχος, έμεινε «ζωντανή» στη μικρή περιοχή και ο Καραχάλιος με προβολή έκανε το 1-2.

Έκτοτε, ο ΟΦΗ προσπάθησε να «παγώσει» τον ρυθμό του αγώνα και να μην επιτρέψει πολλές φάσεις. Παρ' όλα αυτά, αμφότερες οι ομάδες έφτασαν αρκετές φορές με προϋποθέσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Στο 25ο λεπτό ο ΟΦΗ σκόραρε ξανά με τον Σενγκέλια, το γκολ όμως ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Στο 28', ο Χατζηστραβός δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, με τον Λίλο να πέφτει στην αριστερή του γωνία και να αποκρούει με το αντίθετο χέρι. Το 1-2 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Τον κράτησε ο Λίλο

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με την ΑΕΛ Novibet να προσπαθεί να φτάσει με αξιώσεις στην εστία του ΟΦΗ και τους φιλοξενούμενους να επιλέγουν να επιτεθούν κυρίως από αντεπιθέσεις. Λίγο πριν την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, ο Μελίσσας σε μία από τις αντεπιθέσεις του ΟΦΗ είπε «όχι» σε τετ α τετ στον Θεοδοσουλάκη.

Δύο λεπτά αργότερα, η ΑΕΛ Novibet έχασε τεράστια ευκαιρία να φτάσει στην ισοφάριση. Ο Λίλο πραγματοποίησε ασθενή απόκρουση σε σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα στρώθηκε στον Χατζηστραβό στη μικρή περιοχή, εκείνος σούταρε με δύναμη, με τον γκολκίπερ των φιλοξενούμενων να σηκώνεται άμεσα και να πραγματοποιεί απίθανη δεύτερη απόκρουση, αρνούμενος το γκολ. Πραγματικά απόκρουση για «highlight».

Στο 73ο λεπτό οι γηπεδούχοι έχασαν νέα καλή ευκαιρία με τον Κοσονού. Ο Τούπτα απασχόλησε τρεις παίκτες και «έσπασε» τη μπάλα στον αμαρκάριστο Κοσονού, ο οποίος από πολύ καλή θέση την έστειλε άουτ, χάνοντας τελευταία στιγμή το βήμα του.

Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης η πίεση αυξήθηκε από την ΑΕΛ Novibet.

ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Αποστολάκης, Παντελάκης, Τσακλά, Φεριγκρά, Κοσονού, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Χατζηστραβός, Τούπτα, Γκαράτε

ΟΦΗ: Λίλο, Χατζηθοεδωρίδης, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σενγκέλια, Φούντας, Θεοδοσουλάκης, Σαλσέδο