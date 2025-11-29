Δεν σταματάει να κάνει «διπλά» ο Βόλος, κέρδισε και τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (0-1)

Μετά τις εκτός έδρας νίκες σε Λάρισα, Περιστέρι και Αγρίνιο, ο Βόλος έφυγε με «διπλό» και από το Παγκρήτιο, επικρατώντας 1-0 χάρη στο ψύχραιμο τελείωμα του Λάμπρου στις αρχές της επανάληψης. Οι Θεσσαλοί είχαν ξεκάθαρο πλάνο, κράτησαν ξανά το μηδέν και διατήρησαν τον έλεγχο του παιχνιδιού στο μεγαλύτερο διάστημα.

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε με καλές συνεργασίες στο πρώτο μέρος, όμως στη συνέχεια έμεινε χωρίς ιδέες και απειλές, αδυνατώντας να πιέσει ουσιαστικά για την ισοφάριση. Η μοναδική του σοβαρή στιγμή ήρθε στο 78’, σε μια εκτέλεση φάουλ που δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Σιαμπάνη. Άλλη μία απογοητευτική εμφάνιση εντός έδρας για τους Κρητικούς, την ώρα που ο Βόλος συνεχίζει σταθερά στις υψηλές θέσεις φτάνοντας τον Λεβαδειακό στους 21 βαθμούς.

Το ματς

Το πρώτο ημίχρονο στο Παγκρήτιο κύλησε χωρίς σκορ, αλλά με καλές στιγμές. Ο Βόλος μπήκε πιο ζωηρά, κράτησε μπάλα και προσπάθησε να επιτεθεί από τα άκρα, όμως υστερούσε στην τελική πάσα. Ο ΟΦΗ απάντησε με τη μεγάλη φάση του Ανδρούτσου στο 10’, όταν ο Σιαμπάνης έσωσε με εντυπωσιακή επέμβαση το πλασέ του μέσου των γηπεδούχων.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν ξανά με την κεφαλιά του Λάμπρου στην αντεπίθεση, ενώ λίγο πριν το ημίωρο έχασαν την κορυφαία στιγμή τους, όταν Κόμπα «έστρωσε» ιδανικά από δεξιά, ο Λάμπρου προσπάθησε με εντυπωσιακό αεροπλανικό και ο Λαμπρόπουλος απομάκρυνε πάνω στη γραμμή. Ο ΟΦΗ επέλεξε να «χτυπήσει» κυρίως στην μετάβαση, αφήνοντας την κατοχή στον αντίπαλο, σε ένα πρώτο μέρος που είχε ρυθμό, ευκαιρίες, αλλά όχι το γκολ που θα το άναβε πραγματικά.

Στο 49’, ο Βόλος άνοιξε το σκορ με τον Λάμπρου. Ο Μαρτίνες έβγαλε μια εξαιρετική κάθετη πάσα που «έσπασε» την άμυνα, ο Κρίζμανιτς δεν κατάφερε να παρέμβει και ο Λάμπρου βγήκε σε τετ α τετ με τον Σιαμπάνη. Με ψυχραιμία τον προσπέρασε και πλάσαρε με το αριστερό σε κενή εστία, γράφοντας το 0-1.

Οι Θεσσαλοί ήλεγχαν τον ρυθμό του αγώνα, ο ΟΦΗ έψαχνε αντίδραση χωρίς όμως να καταφέρει να απειλήσει με αξιώσεις την εστία του Σιαμπάνη.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Γκονθάλεθ, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος (81' Ράκονιατς), Φούντας, Σενγκέλια (59' Νους), Σαλσίδο, Θεοδοσουλάκης (72' Αποστολάκης)

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (36' λ.τρ. Τασιούρας), Χέρμανσον, Κάργας, Πίντσι (72' Μπουζούκης), Μαρτίνες, Κόμπα (84' Γρόσδης), Φερνάντες, Μύγας, Λάμπρου (85' Ασεχνούν), Μακνί (72' Χάμουλιτς)