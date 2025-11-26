Ο Σταύρος Πήλιος βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Εθνικής Αλβανίας

Μια απρόσμενη , αλλά καθόλου τυχαία, εξέλιξη φαίνεται πως βρίσκεται στον δρόμο του Σταύρου Πήλιου, καθώς ο 25χρονος αριστερός μπακ της ΑΕΚ βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Σιλβίνιο για τις επερχόμενες υποχρεώσεις της εθνικής Αλβανίας. Οι άνθρωποι της γειτονικής ομοσπονδίας έχουν παρακολουθήσει στενά την πορεία του το τελευταίο διάστημα και θεωρούν πως το προφίλ του ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που ψάχνουν ενόψει των κρίσιμων μπαράζ για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.



Ο λόγος που ο Πήλιος μπορεί να φορέσει τη φανέλα της Αλβανίας είναι το γεγονός ότι οι γονείς του έχουν γεννηθεί στη Βόρειο Ήπειρο, πράγμα που του δίνει το δικαίωμα να αγωνιστεί για την εθνική ομάδα της χώρας. Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με τις εμφανίσεις του στην ΑΕΚ, έχει ανοίξει την κουβέντα για μια πιθανή… κλήση που θα αλλάξει τη διεθνή του πορεία.



Από το καλοκαίρι του 2023, όταν μετακόμισε στον «δικέφαλο», ο Πήλιος μετράει 48 συμμετοχές, 1 γκολ και 6 ασίστ, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητικού τιμ και έχει δείξει πως μπορεί να ανταποκριθεί σε πολλαπλούς ρόλους στο αριστερό άκρο.