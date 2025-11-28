Φιορεντίνα - ΑΕΚ 0-1: Η πειστική Ένωση έφυγε με τρείς δίκαιους βαθμούς από το «Αρτέμιο Φράνκι»

Στο πιο απαιτητικό της παιχνίδι στη League Phase του Conference League, η ΑΕΚ παρουσίασε το πιο ώριμο αγωνιστικό της πρόσωπο και με ουσία και τακτική προσήλωση, κέρδισε 0-1 την Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι», με γκολ του Γκατσίνοβιτς στο 35'. Με αυτό το διπλό η Ένωση έφτασε τους 7 βαθμούς στη διοργάνωση και ανέβηκε στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Από την άλλη, η παραπαίουσα και ουραγός του ιταλικού πρωταθλήματος Φιορεντίνα, έμεινε στους 6 βαθμούς και βλέπει το έργο της 8αδας να δυσκολεύει...

Το ματς

Η ΑΕΚ μπήκε με αυτοπεποίθηση στο «Αρτέμιο Φράνκι», ήλεγχε πλήρως τον ρυθμό του αγώνα, έφτασε ποσοστά κατοχή κοντά στο 65% στα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά της εστία του Ντε Χέα. Αντιθέτως χρειάστηκε δύο τεράστιες επεμβάσεις του Στρακόσα για να μην μείνει πίσω στο σκορ σε κεφαλιές του Τζέκο και του Εντούρ αντίστοιχα.

Ο Γκατσίνοβιτς στο 34ο λεπτό μετουσίωσε την υπεροχή της Ένωσης σε... ουσία κάνοντας το 0-1. Η ΑΕΚ αναπτύχθηκε με Πήλιο και Πινέδα, ο τελευταίος έβγαλε μια σέντρα στην καρδία της περιοχής, εκεί που ο ανενόχλητος Σέρβος άνοιξε το σκορ με το αριστερό. Οι φιλοξενούμενοι πήγαν στην ανάπαυλα με υπέρ τους σκορ, κάτι που το δικαιούταν απόλυτα με βάση την εικόνα του ματς.

Οι «Βιόλα» ανέβασαν... ταχύτητα στο δεύτερο μέρος αλλά βρήκαν μπροστά τους μια εξαιρετική ανασταλτικά ΑΕΚ και μέχρι το 60' όπως και σχεδόν σε ολόκληρο το πρώτο μέρος απειλούσαν κυρίως από στημένες φάσεις. Η Ένωση και στο δεύτερο μέρος έβρισκε τελικές από τα... μπακ. Στο πρώτο μέρος ήταν ο Πήλιος αυτός που πατούσε περιοχή και εκτελούσε, στο δεύτερο ο Ρότα βρήκε την πρώτη μεγάλη στιγμή της, ο οποίος σούταρε μετά από κάθετη του Μάριν.

Στο 73' , ο Ζίνι που πέρασε αλλαγή και έδωσε άλλον αέρα επιθετικά στην ΑΕΚ, βρήκε λίγο χώρο έξω από την περιοχή, σούταρε, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δεξί κάθετο δοκάρι του Ντε Χέα. Λίγο αργότερα ο Γιόβιτς με λόμπα πήγε να εκθέσει τον Ισπανό κίπερ, όμως εκείνος απέδειξε γιατί θεωρείται ένας από του κορυφαίους του κόσμου και απέκρουσε εντυπωσιακά. Το 0-1 παρέμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα στην Φλωρεντία με την ΑΕΚ να φεύγει με τρεις πολύτιμους βαθμούς στο κυνήγι της 8αδας και της απευθείας πρόκρισης στους 16.

Φιορεντίνα (Πάολο Βανόλι): Ντε Χέα, Πόνγκρατσιτς, Κομούτσο, Ρανιέρι (78' Βίτι), Φορτίνι (78' Φατσίνι), Παρίζι (63' Κουαντιό), Εντούρ (63' Κεν), Νικολούσι (78' Φατζιόλι), Μαντραγκόρα, Γκούντμουντσον, Τζέκο

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα (66' Μάνταλος), Μαρίν, Κοϊτά (66' Ζίνι, 90' Πένραϊς), Γκατσίνοβιτς (81' Γκρούγιτς), Γιόβιτς