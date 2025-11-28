ΑΕΚ: Παρά την ατυχία (ξανά) με Ζίνι, έβαλε βάσεις για την πρώτη οκτάδα με σφραγίδα Νίκολιτς

Σε μια εμφάνιση που θύμισε πολύ το παιχνίδι με την Άντερλεχτ στην Νέα Φιλαδέλφεια και την νίκη-πρόκριση τότε, η Ένωση πέτυχε ιστορικό διπλό στην Φλωρεντία με 1-0, έχοντας εξαιρετικούς τους Πινέδα και Μάριν και σκόρερ μετά από καιρό τον Γκατσίνοβιτς, αλλά έχασε πάλι τον Ζίνι, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας, και τίθεται αμφίβολος για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στην «Λεωφόρο».

Eurokinissi

Γράφει ο Μηνάς Ιγγλέζος

Το «χριστουγεννιάτικο δέντρο» του Νίκολιτς και η μάχη για οκτάδα

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε δηλώσει στην συνέντευξη τύπου, μια μέρα πριν το παιχνίδι, ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι ενενήντα λεπτά άριστη τακτικά, ώστε να πάρει αυτό που θέλει από το ματς. Έτσι και έγινε, καθώς το πλάνο του Σέρβου τεχνικού απέδωσε άριστα.

Πρόσφεραν όλοι οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο 4-2-3-1 και ακόμα και όταν φάνηκε να μην πηγαίνει κάτι καλά, ο Νίκολιτς τους βοήθησε με αλλαγές την ώρα που έπρεπε και με τα πρόσωπα που έπρεπε. Έλεγξε το παιχνίδι και το τέμπο στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, με κοντά τις γραμμές και έχοντας σε εξαιρετική μέρα τους χαφ της, δεν άφησε την Φιορεντίνα να κάνει το παιχνίδι της. Έτσι η ΑΕΚ πήρε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο που πέρα από την προφανή όπως φαίνεται πρόκριση, την βάζει γερά στο κόλπο και για τους πρώτους οκτώ του ομίλου που θα βρεθούν απευθείας στους «16» καλύτερους του Conference League.

Eurokinissi

Οι παίχτες που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ της ΑΕΚ

Ας ξεκινήσουμε από τον Σταύρο Πήλιο. Ο Έλληνας αριστερός μπακ έκανε ίσως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Σε αυτό φυσικά τον βοήθησε και η Φιορεντίνα, καθώς κατάφερε να βρει χώρους. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, πρώτον την ασίστ στο γκολ του Γκατσίνοβιτς και δεύτερον την σέντρα πάρε-βάλε στον Γιόβιτς που μπορούσε να δώσει στην ΑΕΚ προβάδισμα με δυο γκολ μέσα σε δυο λεπτά.

Αφού μιλάμε για πρωταγωνιστές δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στον Μίγιατ Γκατσίνοβιτς. Ο Σέρβος μέχρι να βρει το γκολ έκανε πολλά λάθη σε σημείο να κάνει έξαλλο ακόμα και τον Νίκολιτς. Όμως η απόδοση του άλλαξε από το γκολ και μετά μέχρι που ξέμεινε από δυνάμεις στο δεύτερο μέρος. Αυτό το διάστημα είναι και αυτό που πρέπει να κρατήσει ο προπονητής του αλλά και η ομάδα συνολικά.

Eurokinissi

Η καθοριστική συμβολή των αλλαγών και η διαχείριση της ΑΕΚ

Σίγουρα κατά την διάρκεια του παιχνιδιού θα προσπαθούσε και η Φιορεντίνα κάποια στιγμή να πιέσει ώστε να γυρίσει το ματς. Όταν λοιπόν έγινε αυτό, ο Νίκολιτς είχε και πάλι απάντηση ρίχνοντας στην μάχη τον Ζίνι, ξέροντας ότι θα βρει κενούς χώρους και ποντάροντας στην ταχύτητα και την εκτελεστική του δεινότητα. Ο Ανγκολέζος όμως στάθηκε άτυχος δις καθώς το διαγώνιο σουτ που επιχείρησε σταμάτησε στο δοκάρι ενώ στην συνέχεια αποχώρησε τραυματίας κάτι που για τους ανθρώπους και τον κόσμο της Ένωσης ήταν το μόνο μελανό σημείο της χθεσινής αναμέτρησης.

Eurokinissi

Επίσης ο Μάνταλος που μπήκε μαζί με τον Ζίνι στο ματς κράτησε μπάλα και ηρέμησε το παιχνίδι εκεί που έπρεπε και μαζί με τον Μάριν που είχε εξαιρετικές κάθετες πάσες και τον Πινέδα που ταλαιπώρησε την γηπεδούχο ομάδα με τις ενέργειες του, έσβησε το παιχνίδι μειώνοντας τις πιθανότητες της Φιορεντίνα για θετικό αποτέλεσμα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι αυτό το έκανε όχι μένοντας στο δικό της τρίτο αλλά μεταφέροντας το παιχνίδι στην εστία του Ντε Χεα.

Τα παραπάνω δείχνουν και την διάθεση και την θέληση που είχε η Ένωση να πάρει την νίκη, η οποία της έδωσε τεράστια ψυχολογική ώθηση για την Ευρωπαϊκή συνέχεια που όλοι στον σύλλογο θέλουν να είναι όσο πιο μακρινή γίνεται, ώστε να διορθωθεί το πρεστίζ της ομάδας που έχει «τσαλακωθεί» εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια.