Απίστευτο σκηνικό στη Σάμσουνσπορ πριν την ΑΕΚ - Κάηκε αυτοκίνητο ποδοσφαιριστή της (vid)

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Ολλανδός εξτρέμ της τουρκικής ομάδας γυρνώντας από το αεροδρόμιο της Σαμψούντας , τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες, ενώ βρισκόταν στον δρόμο. Ο ποδοσφαιριστής πρόλαβε να το ακινητοποιήσει και να βγει εγκαίρως, χωρίς να τραυματιστεί.

Το όχημα ωστόσο, καταστράφηκε ολοσχερώς, όμως ο παίκτης είναι καλά και αναμένεται να βρίσκεται κανονικά στη διάθεση της ομάδας για τον κρίσιμο αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής του Uefa Conference League.Το περιστατικό πάντως δημιούργησε αναστάτωση στη τουρκική ομάδα, ενόψει του κρίσιμου ευρωπαϊκού αγώνα.

Η ανακοίνωση της Σαμσουνσπορ

«Φωτιά ξέσπασε στο ενοικιαζόμενο όχημα που οδηγούσε ο ποδοσφαιριστής μας, Άντονι Μουσάμπα, στον περιφερειακό δρόμο της περιοχής Ιλκαντίμ.



Η φωτιά έσβησε σε σύντομο χρονικό διάστημα από την πυροσβεστική, προκαλώντας υλικές ζημιές στο όχημα, ενώ ο ποδοσφαιριστής μας και η οικογένειά του είναι καλά στην υγεία τους.



Ευχόμαστε περαστικά στον παίκτη μας και ευχαριστούμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις για την άμεση επέμβασή τους».