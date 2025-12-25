Απίστευτο σκηνικό στην Αλβανία: Τερματοφύλακας αποχώρησε... με το έτσι θέλω από το γήπεδο (video)

Ένα περιστατικό, που η αλήθεια είναι πως δεν το βλέπεις και συχνά στα γήπεδα, διαδραματίστηκε στην Αλβανία. Η Βόρα φιλοξένησε την Μπίλις για την 18η αγωνιστική της Kategoria Superiore, με τους γηπεδούχους να κερδίζουν με 4-1.

Ωστόσο ο λόγος που θα θυμούνται αυτό το παιχνίδι, δεν είναι κανένα από τα πέντε γκολ. Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με το σκορ να είναι 2-0 υπέρ της Βόρα, ο τερματοφύλακας της αντίπαλης ομάδας, Ζερεμί Βασού, έβγαλε τα γάντια του και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, από μόνος του χωρίς κανένα λόγο. Όπως ήταν λογικό δέχτηκε την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή, και την θέση του κάτω από τα δοκάρια πήρε ο αναπληρωματικός Ρενάτο Μπεκιάι.

Όταν ρωτήθηκε ο προπονητής της Μπίλις, Μιρέλ Γιόσα, το τι συνέβει, απάντησε χαλαρά λέγοντας: «δεν έγινε τίποτα, ο Βασού ζήτησε αλλαγή επειδή τραυματίστηκε».