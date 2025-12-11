Live η εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ απέναντι στη Σάμσουνσπορ για το Conference League

H AEK συνεχίζει να ελπίζει για απευθείας πρόκριση στην φάση των «16» του Conference League και ψάχνει απέναντι στη Σάμσουνσπορ μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, με την οποία θα αυξήσει κατακόρυφα τις πιθανότητες της να το πετύχει. Η τουρκική ομάδα βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, έχει εξασφαλίσει ουσιαστικά την πρόκριση στην επόμενη φάση και θέλει να βρεθεί με την σειρά της στην προνομιούχο οκτάδα.

Η εντεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς

Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Μάριν, Περέιρα, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του ματς στο Athletiko.gr