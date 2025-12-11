Σπορ Ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ Europa League UEFA Europa League

Live η εκτός έδρας «μάχη» του ΠΑΟΚ απέναντι στην Λουντογκόρετς για τo Europa League

Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ απέναντι στην Λουντογκόρετς για το Europa League.

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην γειτονική Βουλγαρία και στο Ράζγκραντ, για να αντιμετωπίσει την Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει την νίκη σε αυτή την εκτός έδρας «μάχη», ενόψει δυο αρκετά δύσκολων αναμετρήσεων με Μπέτις εντός και Λυόν εκτός.

Η Λουντογκόρετς δεν είναι αμελητέα ποσότητα, καθώς την προηγούμενη αγωνιστική στο γήπεδο που θα υποδεχτεί σήμερα τον δικέφαλο, κέρδισε με 3-2 την Θέλτα, δείχνοντας ότι δεν πρέπει να την υποτιμήσει σε καμία περίπτωση ο ΠΑΟΚ. Για τους Θεσσαλονικείς είναι στην αποστολή και πάλι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που ξεπέρασε την θλάση που τον ταλαιπωρούσε και βρίσκεται στην διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου.

Δείτε ζωντανά την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr

