Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ 1-2: «Παλικαρίσιο» διπλό στη Σαμψούντα με ανατροπή και... φουλ για οκτάδα η Ένωση

Ανατροπή... οκτάδας για την «ευρωπαία» Ένωση! Η ΑΕΚ παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με το αυτογκόλ του Μουκουντί μόλις στο 4', έκανε ολική ανατροπή σε 18 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε με 2-1 της Σάμσουνσπορ στην 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Οι «κιτρινόμαυροι» ισοφάρισαν αρχικά στο 52ο λεπτό με φοβερή απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μάριν, ολοκληρώνοντας την ανατροπή με το δυνατό σουτ του Κοϊτά στο 62'.

Η νίκη αυτή εξασφάλισε στην Ένωση την παρουσία της στην επόμενη φάση, η οποία πλέον με νίκη στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Κραϊόβα την ερχόμενη Πέμπτη (18/12)μπορεί να εξασφαλίσει την παρουσία της στην οκτάδα!

Το ματς

Η αναμέτρηση δεν ξεκίνησε όπως θα φανταζόταν ο Μάρκο Νίκολιτς. Μόλις στο 4' ο Μουσάμπα πάτησε περιοχή από τα αριστερά, απέφυγε τον Ρότα και προσπάθησε να κάνει το γύρισμα στην μικρή περιοχή, με τον Μουκουντί άθελα του να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Η Σάμσουνσπορ μάλιστα «άγγιξε» το 2-0 στο 12', με το τεχνικό πλασέ του Έντσαμ να περνά ελάχιστα εκατοστά δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Στρακόσα.

Η ΑΕΚ ισορρόπησε μετά το πρώτο τέταρτο και στο 18' σε φάση διαρκείας, η προσπάθεια για ψαλιδάκι του Κοϊτά έστρωσε την μπάλα στον Περέιρα ο οποίος από ευνοϊκή θέση έστειλε ψηλά άουτ την μπάλα. Η τουρκική ομάδα συνέχισε να πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και σε δύο παρεμφερείς φάσεις απείλησε την άμυνα της Ένωσης. Ο Μουατιλματζί έστρωσε την μπάλα στον Έντσαμ, ο οποίος ανάγκασε σε δύο σπουδαίες επεμβάσεις τον Στρακόσα (28', 30').

Το δεύτερο μέρος άρχισε με καλύτερο ρυθμό και την ΑΕΚ να ψάχνει γρήγορο γκολ ισοφάρισης, ανεβάζοντας την πίεση της. Ο Κοίτά κέρδισε ένα φάουλ στο όριο της αντίπαλης περιοχής, φάουλ το οποίο έστειλε στο παραθυράκι του Κοτσούκ ο Μάριν, φέρνοντας στα ίσα το παιχνίδι.

Οι κιτρινόμαυροι με ανεβασμένη την ψυχολογία προσπάθησε να ανατρέψει το σκορ όσο πιο γρήγορα, σπαταλώντας μια σημαντική ευκαιρία με τον Πινέδα που εκτέλεσε πάνω στα σώματα μέσα από την μικρή περιοχή. Η ανατροπή ήρθε εν τέλει στο 63ο λεπτό για την ομάδα του Νίκολιτς. Ο Ρότα τροφοδότησε τον Κοϊτά στην πλάτη της άμυνας, αυτός με μια εξαιρετική τρίπλα απέφυγε τον Φαν Ντρόνχελεν και με έναν κεραυνό έφερε τούμπα του παιχνίδι μέσα σε 20 λεπτά.

Η ΑΕΚ διαχειρίστηκε σχεδόν άψογα το υπόλοιπο παιχνίδι, με τον Ρότα να απομακρύνει σωτήρια στη γραμμή την μπάλα στη μοναδική ευκαιρία της Σάμσουνσπορ στο δεύτερο μέρος στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Σαμσουνσπόρ: Κοτσούκ, Γιαβρού (Μέντες 78'), Σάτκα, Φαν Ντρόνχελεν, Τόμασον, Μακουμπού, Εμρέ Κιλίντς, Χόλσε, Εντσάμ (Αϊντογκντού 78'), Μουσάμπα (Μπουλμπούλ 74'), Μουαντιλμαντζί.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί (Βίντα 46'), Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν (Πενράις 90+3'), Κοϊτά (Ελίασον 84'), Μάνταλος (Γκρούγιτς 82'), Γιόβιτς.