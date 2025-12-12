ΑΕΚ: Η νίκη με ανατροπή στη... πατρίδα της, οι παίχτες-κλειδιά και το κατόρθωμα του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε δεύτερο σερί «διπλό» μετά την Φλωρεντία, αυτήν την φορά απέναντι στην Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία, βρίσκεται πλέον ένα βήμα μακριά από την οκτάδα και συγκεκριμένα τους «16» του Conference League συνεχίζοντας τα νικηφόρα αποτελέσματα σε όλες τις διοργανώσεις.

Γράφει ο Μηνάς Ιγγλέζος

Eurokinissi

Οι ευρωπαϊκές νίκες που έλειψαν και ο χαρακτήρας της ομάδας

Όταν έγινε η κλήρωση του ομίλου και ακολούθησε μετά το πρόγραμμα των αναμετρήσεων, οι περισσότεροι Αεκτζήδες και μη υπολόγιζαν ότι τα δυο εκτός έδρας παιχνίδια θα είναι ήττες εντός προγράμματος για την ομάδα του Νίκολιτς. Όμως ο Σέρβος προπονητής και η ομάδα του βάλθηκαν να τους αλλάξουν γνώμη. Και αν το διπλό στην Φλωρεντία επιασκιάστηκε από την κακή εικόνα των γηπεδούχων, το σημερινό κόντρα σε μια ομάδα που ήταν πρώτη στην βαθμολογία και μέσα στις πέντε καλύτερες στο πρωτάθλημα της, μόνο τυχαίο δεν είναι.

Η Ένωση έδειξε χαρακτήρα, πάθος και ψυχή και έφερε πίσω στους φιλάθλους της ,την αίγλη της ομάδας στην Ευρώπη που κακά τα ψέματα είχε φθαρεί, λόγω της αποχής από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όσο να ναι αυτές οι βραδιές έλειψαν από τον οργανισμό της ομάδας αλλά με την νοοτροπία που παρουσιάζει, υπόσχεται πολλές παρόμοιες στο μέλλον.

Eurokinissi

Μαρίν - Κοϊτά και οι υπόλοιποι «πολεμιστές» του Νίκολιτς

Ο Νίκολιτς στην συνέντευξη τύπου μετά το ματς δήλωσε ότι οι ποδοσφαιριστές του είναι «πολεμιστές» και αυτό αποτυπώνεται και στο χορτάρι δείχνοντας μια ομάδα που δεν συμβιβάζεται με την ήττα. Η απόδοση και η θέληση της ομάδας παρά τις απουσίες, την έδρα του αντιπάλου και το προβάδισμα του, έκανε την διαφορά και έδωσε μια νίκη που σήμαινε πολλά εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου λόγω του τόπου στον οποίο την πέτυχε.

Χωρίς να αδικήσουμε κάποιον, θεωρώ ότι βασικοί πυλώνες για την πορεία της Ένωσης μέχρι στιγμής στην Ευρώπη είναι οι Μαρίν και Κοϊτά.

Από την μια ο Ρουμάνος από τα προκριματικά και μάλιστα από την πρώτη του συμμετοχή με την ΑΕΚ κόντρα στην Χαποέλ Μπερ Σεβά έκανε την διαφορά, ενώ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο ματς με τον Άρη Λεμεσού όπου σκόραρε κιόλας. Στην συνέχεια κάνει κομβικό ματς απέναντι στην Άντερλεχτ όπου ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της ομάδας όπως και στην Φλωρεντία για να κάνει η ΑΕΚ το πρώτο της διπλό επί ιταλικού εδάφους. Όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι είναι εξαιρετικός, σκοράροντας το γκολ της ισοφάρισης με ένα απίστευτο απευθείας φάουλ και γενικά ήταν παντού αμυντικά ενώ και επιθετικά έβγαζε κάθετες που σκορπούσαν «τρόμο» στους αμυντικούς της Σαμσουνσπόρ.

Eurokinissi

Ο έτερος βασικός πρωταγωνιστής της Ένωσης είναι ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Ο Αφρικανός εξτρέμ όχι μόνο βάζει το γκολ που άνοιξε τον δρόμο για την πρόκριση απέναντι στην Άντερλεχτ, ακόμη πέτυχε 2 γκολ κόντρα στην Αμπερντίν που ξεκλείδωσαν το ματς για την ΑΕΚ, ενώ και σήμερα με μια απίστευτη ενέργεια σκόραρε το νικητήριο γκολ και έδωσε άλλους 3 βαθμούς στην ιστορική βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας για φέτος.

Eurokinissi

Όσον αφορά τους υπόλοιπους οι Πινέδα και Μάνταλος συνεχίζουν ακάθεκτοι τις εξαιρετικές εμφανίσεις, επίσης Πήλιος και Ρότα βοήθησαν παρά πολύ αμυντικά μαζί με τον Βίντα που πήρε την θέση του τραυματία Μουκουντί και με την εμπειρία του έκοψε καίριες φάσεις, απομακρύνοντας τον κίνδυνο για την εστία του Θωμά Στρακόσια.

Το τρομερό comeback του Νίκολιτς και η σταθερά του

Ο Σέρβος τεχνικός πέρασε τον Οκτώβριο με αμφισβήτηση λόγω των ηττών του στα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ αλλά και γενικά την κακή εικόνα της ομάδας ακόμα και σε παιχνίδια με υποδεέστερους αντιπάλους όπως η Ηλιούπολη στο Κύπελλο. Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» άλλαξε το τσιπάκι οδηγώντας την ΑΕΚ σε 7 σερί νίκες και 9 σύνολο σε 10 παιχνίδια κάτι που ήταν αποτέλεσμα της επιστροφής του σε αυτό που δούλευε όλο το καλοκαίρι στην προετοιμασία, τον ρόμβο.

Έδωσε ξανά τα κλειδιά στους χαφ του, άφησε το πείραμα με τους εξτρέμ και έβαλε την ΑΕΚ ξανά στις «ράγες» κρατώντας την μέσα σε όλους τους στόχους της. Και όλα αυτά τα πέτυχε παίρνοντας μια ομάδα με κακή ψυχολογία, με ελλείψεις στο ρόστερ σε καίριες θέσεις ακόμα και τώρα και με πολλά προβλήματα τραυματισμών όλο αυτό το διάστημα.

Eurokinissi

Από εδώ και πέρα και με την ΑΕΚ να έχει να δώσει άλλα τρία παιχνίδια μέχρι την αλλαγή του χρόνου (Παναιτωλικό εκτός για το πρωτάθλημα, Κραϊόβα εντός για το Conference League και ΟΦΗ εντός πάλι για το πρωτάθλημα), η στόχευση πρέπει να είναι καθαρά και μόνο το 3/3 ώστε να κλείσει ιδανικά την χρονιά συνεχίζοντας τις νίκες και τις καλές εμφανίσεις ενώ με την απαραίτητη ξεκούραση την γιορτινή περίοδο, τις επιστροφές των τραυματιών, αλλά και την δεδομένη ενίσχυση να μπορέσει να συνεχίσει το ίδιο δυναμικά σε Ελλάδα και Ευρώπη με στόχο να πετύχει ότι περισσότερο μπορεί.