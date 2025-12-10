Σπορ Μπάσκετ ΑΕΚ Basketball Champions League

ΑΕΚ - Λέβιτσε 99-88: Το έκανε... δύσκολο αλλά νίκησε στην παράταση και πέρασε στους «16» του BCL

Η ΑΕΚ παρότι ζορίστηκε πολύ κατάφερε να ρίξει στο καναβάτσο την Λεβίτσε (99-88) και να κλείσει θέση για τους 16 του BCL!

Από την... κόλαση του άκρως ανταγωνιστικού παιχνιδιού κόντρα στη Λεβίτσε, στον.. παράδεισο της νίκης και της πρόκρισης στους 16 του BCL. Η ΑΕΚ έκανε τη δουλειά απέναντι στην πρωταθλήτρια Σλοβακίας, έστω κι αν χρειάστηκε την παράταση και έφτασε στο 5-0, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση του ομίλου, αλλά και την απευθείας πρόκριση στους 16.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 22 πόντους και μεγάλα καλάθια στα κρίσιμα σημεία οδήγησε την ομάδα του εκ του ασφαλούς, με τον Κρις Σίλβα να έχει 19 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ 16 πόντους πρόσθεσε ο ΡαϊΚουάν Γκρέι.

Το ματς

Η ΑΕΚ μπήκε με πολύ καλο ρυθμό στο παιχνίδι. Ο Αρμς έδωσε τον τόνο, η άμυνα ήταν αποτελεσματική και με το καλημέρα χτίστηκε διαφορά (11-3, 3'). Η Λεβίτσε μπήκε στο... πνεύμα του αγώνα, με τον ΜακΓκιλ να αναλαμβάνει δράση (15-10, 4'). Ο Σίλβα ανέλαβε δράση, ο Αρμς συνέχισε να είναι ζεστός για το +9 της Ένωσης (19-10, 6'). Η απάντηση της Λεβίτσε ήρθε με τους Κάριους και Ουέσον να βρίσκξουν τον δρόμο για το καλάθι (19-17, 8'). Οι Σλοβάκοι χτύπησαν κοντά στο καλάθι με Μαβέιν και Ουέσον και το παιχνίδι ήρθε στα ίσα (21-21, 9'). Ο Μπάρτλεϊ είπε την τελευταία λέξη στο δεκάλεπτο, με τρίποντο, για το 27-24.

Να χτίσει διαφορά προσπάθησε η ΑΕΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, με Γκρέι και Κατσίβελη να δίνουν λύσεις (35-28, 13'). Η Λεβίτσε δεν έχασε την επαφή της με το σκορ, χάρη στον Μαβέιν (37-34, 14'). Σίλβα και Γκρέι προσπάθησαν να κρατήσουν την ΑΕΚ σε θέση οδηγού, αλλά ο ΜακΓκιλ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, έπειτα από δύο τεχνικές ποινές που δέχτηκε ο Σάκοτα (41-41, 16'). Πετσάρσκι και Σκορδίλης έκαναν αισθητή την παρουσία τους, με την ΑΕΚ να ανακτά τον έλεγχο (49-45, 19'). Ο Ρίκι ΜακΓκιλ έγραψε τον επίλογο του πρώτου μέρους, με βολές, για το 49-47.

Με τον Αρμς να παραμένει ενεργός στο παιχνίδι και να δίνει λύσεις η ΑΕΚ έχτισε διαφορά (54-47, 22'). Η Λεβόιτσε δεν έχασε την επαφή της με το καλάθι, μειώνοντας με Ουέσον και Μπογιανόφσκι (56-54, 25'). Ένα τρίποντο του Φλιώνη έδωσε ανάσα στην ΑΕΚ. Οι Σλοβάκοι είχαν βρει ρυθμό όμως και χάρη σε Μαβέιν και Ουέσον ανέτρεψαν την κατάσταση (59-61, 28'). Η απάντηση της ΑΕΚ ήρθε με μπροστάρη τον Μπάρτλεϊ και τον Σκορδίλη να ακολουθεί (68-61, 29'). Ο Μούσιτς έγραψε τον επίλογο του δεκαλέπτου με λέι απ στην εκπνοή, για το 68-63.

Η Λεβίτσε δεν έχασε την επαφή της με το αντίπαλο καλάθι και χάρη στον Μαβέιν μείωσε (68-67, 31'). Η ΑΕΚ βρήκε καλάθια προσωπικότητας από Κατσίβελη και Γκρέι και πήρε... ανάσα (75-69, 34'). Σε κρίσιμο σημείο «μίλησε» ο αρχηγός της ΑΕΚ, Δημήτρης Φλιώνης, που ανέβασε τη διαφορά με τρίποντο (80-73, 35'). Η Λεβίτσε αντέδρασε εκ νέου και χάρη στον Ντόρσεϊ έφερε το παιχνίδι στα ίσα (80-80, 37'). Οι Σλοβάκοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και 1 λεπτό πριν από το τέλος ο Μαβέιν έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ (80-82). Ο Μπάρτλεϊ με ατομική προσπάθεια ισοφάρισε 27'' πριν από το τέλος (82-82), με τον Κατσίβελη στα 6,8'' για το φινάλε να κερδίζει φάουλ. Το σουτ του Μπάρτλεϊ στην εκπνοή δεν βρήκε στόχο και έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στην παράταση.

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στην παράταση, χάρη σε Σίλβα και Γκρέι (88-82, 41'). Η Λεβίτσε δεν έχασε την επαφή της με το σκορ, χάρη σε προσπάθειες του ΜακΓκιλ (88-86, 43'). Ο Λεκαβίτσιους με ένα μεγάλο σουτ έφερε την ΑΕΚ στο +5 σε κρίσιμο σημείο (91-86, 43'). Η άμυνα της ΑΕΚ έκανε την εμφάνισή της με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και αυτό βοήθησε την Ένωση να κρατήσει τον έλεγχο και με τον ΜπάρτλεΪ να στέλνει την ομάδα του στο +10 (96-86, 1:20 για το τέλος).

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 49-47, 68-63, 82-82 (κ.δ),99-88.

