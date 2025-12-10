ΑΕΚ - Λέβιτσε 99-88: Το έκανε... δύσκολο αλλά νίκησε στην παράταση και πέρασε στους «16» του BCL

Από την... κόλαση του άκρως ανταγωνιστικού παιχνιδιού κόντρα στη Λεβίτσε, στον.. παράδεισο της νίκης και της πρόκρισης στους 16 του BCL. Η ΑΕΚ έκανε τη δουλειά απέναντι στην πρωταθλήτρια Σλοβακίας, έστω κι αν χρειάστηκε την παράταση και έφτασε στο 5-0, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση του ομίλου, αλλά και την απευθείας πρόκριση στους 16.



Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 22 πόντους και μεγάλα καλάθια στα κρίσιμα σημεία οδήγησε την ομάδα του εκ του ασφαλούς, με τον Κρις Σίλβα να έχει 19 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ 16 πόντους πρόσθεσε ο ΡαϊΚουάν Γκρέι.



Το ματς

Η ΑΕΚ μπήκε με πολύ καλο ρυθμό στο παιχνίδι. Ο Αρμς έδωσε τον τόνο, η άμυνα ήταν αποτελεσματική και με το καλημέρα χτίστηκε διαφορά (11-3, 3'). Η Λεβίτσε μπήκε στο... πνεύμα του αγώνα, με τον ΜακΓκιλ να αναλαμβάνει δράση (15-10, 4'). Ο Σίλβα ανέλαβε δράση, ο Αρμς συνέχισε να είναι ζεστός για το +9 της Ένωσης (19-10, 6'). Η απάντηση της Λεβίτσε ήρθε με τους Κάριους και Ουέσον να βρίσκξουν τον δρόμο για το καλάθι (19-17, 8'). Οι Σλοβάκοι χτύπησαν κοντά στο καλάθι με Μαβέιν και Ουέσον και το παιχνίδι ήρθε στα ίσα (21-21, 9'). Ο Μπάρτλεϊ είπε την τελευταία λέξη στο δεκάλεπτο, με τρίποντο, για το 27-24.



Να χτίσει διαφορά προσπάθησε η ΑΕΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, με Γκρέι και Κατσίβελη να δίνουν λύσεις (35-28, 13'). Η Λεβίτσε δεν έχασε την επαφή της με το σκορ, χάρη στον Μαβέιν (37-34, 14'). Σίλβα και Γκρέι προσπάθησαν να κρατήσουν την ΑΕΚ σε θέση οδηγού, αλλά ο ΜακΓκιλ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, έπειτα από δύο τεχνικές ποινές που δέχτηκε ο Σάκοτα (41-41, 16'). Πετσάρσκι και Σκορδίλης έκαναν αισθητή την παρουσία τους, με την ΑΕΚ να ανακτά τον έλεγχο (49-45, 19'). Ο Ρίκι ΜακΓκιλ έγραψε τον επίλογο του πρώτου μέρους, με βολές, για το 49-47.



Με τον Αρμς να παραμένει ενεργός στο παιχνίδι και να δίνει λύσεις η ΑΕΚ έχτισε διαφορά (54-47, 22'). Η Λεβόιτσε δεν έχασε την επαφή της με το καλάθι, μειώνοντας με Ουέσον και Μπογιανόφσκι (56-54, 25'). Ένα τρίποντο του Φλιώνη έδωσε ανάσα στην ΑΕΚ. Οι Σλοβάκοι είχαν βρει ρυθμό όμως και χάρη σε Μαβέιν και Ουέσον ανέτρεψαν την κατάσταση (59-61, 28'). Η απάντηση της ΑΕΚ ήρθε με μπροστάρη τον Μπάρτλεϊ και τον Σκορδίλη να ακολουθεί (68-61, 29'). Ο Μούσιτς έγραψε τον επίλογο του δεκαλέπτου με λέι απ στην εκπνοή, για το 68-63.



Η Λεβίτσε δεν έχασε την επαφή της με το αντίπαλο καλάθι και χάρη στον Μαβέιν μείωσε (68-67, 31'). Η ΑΕΚ βρήκε καλάθια προσωπικότητας από Κατσίβελη και Γκρέι και πήρε... ανάσα (75-69, 34'). Σε κρίσιμο σημείο «μίλησε» ο αρχηγός της ΑΕΚ, Δημήτρης Φλιώνης, που ανέβασε τη διαφορά με τρίποντο (80-73, 35'). Η Λεβίτσε αντέδρασε εκ νέου και χάρη στον Ντόρσεϊ έφερε το παιχνίδι στα ίσα (80-80, 37'). Οι Σλοβάκοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και 1 λεπτό πριν από το τέλος ο Μαβέιν έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ (80-82). Ο Μπάρτλεϊ με ατομική προσπάθεια ισοφάρισε 27'' πριν από το τέλος (82-82), με τον Κατσίβελη στα 6,8'' για το φινάλε να κερδίζει φάουλ. Το σουτ του Μπάρτλεϊ στην εκπνοή δεν βρήκε στόχο και έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στην παράταση.



Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στην παράταση, χάρη σε Σίλβα και Γκρέι (88-82, 41'). Η Λεβίτσε δεν έχασε την επαφή της με το σκορ, χάρη σε προσπάθειες του ΜακΓκιλ (88-86, 43'). Ο Λεκαβίτσιους με ένα μεγάλο σουτ έφερε την ΑΕΚ στο +5 σε κρίσιμο σημείο (91-86, 43'). Η άμυνα της ΑΕΚ έκανε την εμφάνισή της με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και αυτό βοήθησε την Ένωση να κρατήσει τον έλεγχο και με τον ΜπάρτλεΪ να στέλνει την ομάδα του στο +10 (96-86, 1:20 για το τέλος).



Τα δεκάλεπτα: 27-24, 49-47, 68-63, 82-82 (κ.δ),99-88.