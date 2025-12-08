ΑΕΚ: Η εμφάνιση του Κρις Σίλβα δείχνει τον δρόμο σε Ολυμπιακό-Παναθηναϊκό που πρέπει να... προλάβουν

Μετά από το μεγάλο διάστημα αποχής, ο Ολυμπιακός επέστρεψε σε αγωνιστικούς ρυθμούς με νίκη επί της ΑΕΚ (100-93) για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο ΣΕΦ.

Η Ένωση κατέβηκε στον αγώνα με πολλά προβλήματα τραυματισμών και ήταν ανταγωνιστική δεδομένων των συνθηκών για 15 λεπτά, όμως η ποιότητα και η πολυφωνία των «ερυθρόλευκων» δεν άφησαν περιθώριο για κάτι περισσότερο. Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε από το παιχνίδι είναι η εντυπωσιακή εμφάνιση του Κρις Σίλβα με 31 πόντους και 8 ριμπάουντ. Μια εμφάνιση που μόνο τυχαία δεν ήταν και ίσως βάλει σε... σκέψεις τους «αιώνιους», αλλά και πολλές ομάδες της Euroleague.

Τα στοιχεία που θα μπορούσε να προσφέρει σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Είναι δεδομένο πως πολλές ομάδες, αν όχι στο άμεσο μέλλον, αργά ή γρήγορα θα κινηθούν για την απόκτηση του. Κι αν αυτό είναι δεδομένο για ομάδες της Euroleague που είναι στα χαμηλά... στρώματα, δεν θα πρέπει να βγάζουμε από την συζήτηση τους δυο «αιώνιους».

Ο Σίλβα μπορεί να προσφέρει αθλητικότητα και να συνεισφέρει τόσο στο «4», όσο και στο «5», σε small-ball σχήματα. Κυνηγάει κάθε φάση, είναι elite ριμπάουντερ και ρολάρει άψογα μετά το pick n roll (κάτι που ο Παναθηναϊκός το έχει πλέον με τον Φαρίντ, ενώ ο Ολυμπιακός το ψάχνει). Τρέχει το γήπεδο, είναι καλός help-defender για να δυσκολέψει τα σουτ στην αδύνατη πλευρά και το σημαντικότερο... μπορεί να ανταποκριθεί σαν role player.

Οι αδυναμίες και το «πρέπει» της ΑΕΚ

Ο Σίλβα δεν αποτελεί έναν stretch ψηλό, αφού δεν διαθέτει αξιόπιστο σουτ και ίσως αυτό κάνει... κακό στο spacing των ομάδων. Είναι περισσότερο finisher παρά... option παίκτης, με την έννοια ότι διαθέτει συγκεκριμένους τρόπους για να σκοράρει (χωρίς low-post, fakes κλπ). Στην άμυνα μπορούν να τον σημαδέψουν μετά από αλλαγή σκριν σε isolation παιχνίδι, ενώ παράλληλα υπάρχουν φορές που αδυνατεί να δει την πάσα στην weak side με αποτέλεσμα να «κλειδώνει» σε πιθανό double-team.

Με τα συν και τα πλην του, ο Κρις Σίλβα είναι ένα σημείο αναφοράς για την ΑΕΚ και οι «μνηστήρες» πληθαίνουν. Το μόνο σίγουρο είναι πως η «Ένωση» πρέπει να κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει, χωρίς να ξεχνάμε πως σε αυτές τις συζητήσεις μετράνε πολύ τόσο τα «θέλω», όσο και οι φιλοδοξίες του παίκτη. Ίδωμεν..