Κακοκαιρία σε Χίο και Σέριφο: Ήχησε το 112 - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Ήχησε το μεσημέρι της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου στη Χίο αλλά και στη Σέριφο το 112 καθώς τις τελευταίες ώρες παρατηρούνται σοβαρά καιρικά φαινόμενα στην περιοχή.

Στο μήνυμα που εστάλη στους πολίτες τονίζεται ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων θα πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή #Λιβάδι νήσου #Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 15, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η ΕΜΥ το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και το απόγευμα σήμερα Κυριακή 15-02-2026 σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

Πιο συγκεκριμένα:

Στην περιοχή Κέρκυρας - Παξών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

Στην Ήπειρο έως και το απόγευμα

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το απόγευμα.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά - συμπεριλαμβανομένης της Αττικής - Κυκλάδες και Εύβοια).

Ο καιρός τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στην περιοχή των Δωδεκανήσων πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ. Ενίσχυση των ανέμων από το βράδυ στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Στην ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά που κατά τόπους στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων και θα πνέουν με ένταση 4 με 6 και στα πελάγη 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

Ο καιρός την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και στην αρχή της ημέρας και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.