Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη λόγω θυελλωδών ανέμων

Σε απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές λόγω των θυελλωδών ανέμων οι οποίοι καθιστούν άκρως επικίνδυνη την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών προχώρησαν οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης.



Ειδικότερα στην Αλεξανδρούπολη κάτοικοι και επισκέπτες καλούνται για λόγους ασφαλείας να αποφεύγουν -μέχρι νεωτέρας- τη χρήση του παραλιακού δρόμου Μάκρης-Μεσημβρίας ο οποίος έχει καλυφθεί από τον έντονο κυματισμό της θάλασσας.



Στη Σαμοθράκη απαγορεύεται -μέχρι και να κοπάσει η κακοκαιρία- η κυκλοφορία στον παραλιακό δρόμο Μακρυλιές-Λάκκωμα. Επίσης σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, διεκόπη η ηλεκτροδότηση μετά την Παλιάπολη καθώς πτώση δέντρων έριξε κολώνα στην περιοχή Αλεβάντσα. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων συστήνεται ο περιορισμός στο ελάχιστο των μετακινήσεων στο οδικό δίκτυο και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων από τις αρμόδιες Αρχές. Ήδη μικτό συνεργείο του Δήμου και του Πυροσβεστικού κλιμακίου του νησιού απομακρύνουν τα πεσμένα δέντρα από το οδόστρωμα. Για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί ενημερώθηκε ήδη η Πολιτική Προστασία και το κέντρο επιχειρήσεων Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ, ενώ ζητήθηκε η μετάβαση -με το πρώτο αυριανό δρομολόγιο- συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της ρευματοδότησης.