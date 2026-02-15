Αλεξανδρούπολη: Ο 84χρονος που σφαγιάστηκε στο σπίτι του είχε καταδίκες για σεξουαλικά αδικήματα

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης από την άγρια δολοφονία του 84χρονου το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου, για την οποία έχουν συλληφθεί δύο ανήλικοι και ένας 21χρονος.



Η άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη αποκαλύφθηκε όταν ο γαμπρός του 84χρονου τον εντόπισε νεκρό, καθώς αναζητούσε τον πεθερό του δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές του κλήσεις από την Τετάρτη (11/02/26).

Τον βρήκε νεκρό ο γαμπρός του

Ο γαμπρός του πήγε με κλειδαρά στο σπίτι χθες το μεσημέρι στις 15:45 και τον εντόπισε νεκρό στο κρεβάτι του σε ύπτια θέση. Στο σημείο κλήθηκε αστυνομία και ιατροδικαστής.



Η σορός του 84χρονου έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (πιθανόν μαχαίρι) στον θώρακα, την κοιλιακή χώρα και τα πλευρά, ο χώρος ήταν αναστατωμένος, δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης, ενώ έλειπε το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

Καταδικάστηκε το 2022

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το 2022 το θύμα είχε καταδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ορεστιάδας σε ποινή κάθειρξης 10 ετών για γενετήσια πράξη με ανήλικους έναντι αμοιβής, γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους και ηθική αυτουργία στον νόμο περί εκδιδομένων προσώπων και αποφασίστηκε να εκτίσει την ποινή του κατ’ οίκον.



Επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούσε τους όρους της κατ’ οίκον έκτισης, διατάχθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ορεστιάδος η έκτιση ποινής σε κατάστημα κράτησης, από το οποίο αποφυλακίστηκε τον Οκτώβριο του 2023 και διατάχθηκε η συνέχιση της έκτισης της ποινής κατ’ οίκον.



Οι τρεις δράστες 15, 17 και 21 ετών προσήχθησαν ως ύποπτοι για τη δολοφονία και ομολόγησαν ότι πήγαν στο σπίτι του θύματος κατόπιν προσυνεννοημένου ραντεβού και τον σκότωσαν μαχαιρώνοντάς τον.



Στη συνέχεια ο 17χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχαν αφήσει το μαχαίρι και εντοπίστηκε.