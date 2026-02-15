Κατολισθήσεις, πλημμύρες και καταστροφές από την κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα

Με σφοδρότητα έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας το νέο κύμα κακοκαιρίας, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα με κατολισθήσεις και αποκλεισμένο οδικό δίκτυο. Σε συναγερμό ο νομός Πρέβεζας λόγω κατολισθήσεων, εκτροπές κυκλοφορίας στην εθνική οδό Τρίπολης-Πύργου και πλημμύρες στο παραλιακό μέτωπο της Κέρκυρας.



Παράλληλα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ισχυρές ριπές ανέμου καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας που ξεπερνούν κατά τόπους τα 100-120 χλμ/ώρα. Οι μέγιστες ημερήσιες ριπές ανέμου έχουν καταγραφεί στη Φινοκαλιά Λασιθίου (122 km/h), στον Εύδηλο Ικαρίας (115 km/h) και στον Μόλυβο Λέσβου (109 km/h).

Στην Πρέβεζα, ολόκληρος ο νομός βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι συνεχείς κατολισθήσεις απειλούν οικισμούς και επαρχιακούς δρόμους. Τα συνεργεία παραμένουν σε επιφυλακή, προσπαθώντας να απομακρύνουν φερτά υλικά και να διασφαλίσουν την κυκλοφορία, ενώ οι κάτοικοι ζουν με τον φόβο νέων καταπτώσεων.



Καταστροφές στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την Ήπειρο έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Οι μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει από τον Νοέμβριο έχουν επιβαρύνει το έδαφος, με αποτέλεσμα κατολισθήσεις και κατάρρευση δρόμων σε διάφορες περιοχές.



Στην επαρχιακή οδό Πραμάντων – Ιωαννίνων, κοντά στα Τζουμέρκα, ο δρόμος έχει κυριολεκτικά «κοπεί στα δύο». Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν το έδαφος να έχει σηκωθεί και να έχει σχηματιστεί μεγάλη ρωγμή, ενώ ένα αυτοκίνητο χρειάστηκε γερανό για να απομακρυνθεί.

Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές και όπως φαίνεται από θαύμα δεν είχαμε κάποιο θύμα καθώς όπως δείχνουν τα φωτογραφικά ντοκουμέντα ένας τυχερός οδηγός διασώθηκε όταν το όχημά του εγκλωβίστηκε στο τμήμα του δρόμου που δεν παρασύρθηκε κατά την κατάρρευση.

INTIME

Η Πρέβεζα είναι σε συναγερμό μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, στην εθνική οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, όπου οι συνεχείς πτώσεις βράχων δημιουργούν πρόβλημα στο δίκτυο, με την Περιφέρεια Ηπείρου να τοποθετεί προστατευτικά μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.

EPIRUSPOST.GR

Στην περιοχή της Μυρσίνης, έγινε μεγάλη κατολίσθηση, ενώ επίσης και στην περιοχή του Μύτικα ο παραλιακός δρόμος έχει στην κυριολεξία διαλυθεί με θερμοκήπια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις από συνεχείς βροχοπτώσεις να έχουν πλημμυρίσει.



Επίσης πλήγματα δέχεται και η περιοχή της Πάργας, όπου αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από βράχους, όπως επίσης πλήγματα δέχεται η Αγιά και η Ανθούσα.



Δήμος και Περιφέρεια βρίσκονται επί ποδός με μηχανήματα να προσπαθούν να κρατήσουν ανοικτές τις βασικές προσβάσεις, ωστόσο οι αρμόδιοι προειδοποιούν πως αν συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις, τότε θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα και ενδέχεται η κατάσταση να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο.

Ζημιές στην Τρίπολη

Στην Τρίπολη, οι έντονες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν χωράφια σε λίμνες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες. Παράλληλα, τμήματα του οδικού δικτύου έχουν πλημμυρίσει, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και κατοίκους.



Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Λέσβο, όπου καταπτώσεις βράχων σημειώθηκαν σε ορεινά σημεία, ενώ δεν έλειψαν και τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.



Ο οδικός άξονας Καλλονής – Σιγρίου, που εγκαινιάστηκε από τον πρωθυπουργό τον Απρίλιο του 2024, παραμένει κλειστός λόγω συνεχών κατολισθήσεων. Παρά γεγονός ότι ο δρόμος δεν έχει δοθεί επίσημα σε κυκλοφορία, πολλοί οδηγοί συνεχίζουν να τον χρησιμοποιούν, καθώς αποτελεί βασική σύνδεση για τα χωριά.



Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, από την πλευρά της, τονίζει ότι δεν έχει παραλάβει το έργο από την κατασκευάστρια εταιρεία, επικαλούμενη ευθύνη για την ασφάλεια των πολιτών. Παρά τη δέσμευση του υφυπουργού Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, για πρόσθετη εργολαβία 3 εκατ. ευρώ, το έργο παραμένει στάσιμο.

Ήχησε το «112» σε Χίο και Σέριφο

Το μεσημέρι της Κυριακής (15/2) εστάλη μήνυμα από το 112 τους κατοίκους της Χίου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

EUROKINSSU

Επίσης μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της Σερίφου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι νήσου Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές .Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Μεγάλες καταστροφές στην Κέρκυρα

Η Κέρκυρα, βιώνει πρωτοφανή φαινόμενα έντονης βροχόπτωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων με πάνω από 1.700 χιλιοστά νερού να έχουν πέσει στην πόλη και έως 2.300 χιλιοστά στα ορεινά της Κέρκυρας. Πρόκειται για πρωτοφανή ποσότητα νερού, που υπερβαίνει κάθε προηγούμενο, με σοβαρές συνέπειες για το οδικό δίκτυο και την καθημερινότητα των πολιτών.

INTIME

Στην παραλία του Αρρίλα από τα πιο τουριστικά θέρετρα του νησιού, ο δρόμος έχει καταστραφεί εντελώς. Οι πλάκες έχουν σπάσει, ενώ χείμαρροι και ποτάμια έχουν διαβρώσει το έδαφος σε τέτοιο βαθμό που καθιστούν επικίνδυνη τη διέλευση ακόμα και για πεζούς. Κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί και στην Παλαιοκαστρίτσα, στους Λάκωνες και σε όλη τη δυτική Κέρκυρα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις συνδέσεις μεταξύ χωριών και τουριστικών περιοχών.

Αγωνία για βράχο στο Κατάκολο

Ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής μια εξαιρετικά δύσκολη και εξειδικευμένη επιχείρηση στερέωσης του βράχου στο βουνό του Κατακόλου.



Στο σημείο επιχειρεί ειδική ομάδα εναεριτών-αλπινιστών, οι οποίοι σε στενή συνεργασία με τοπικούς τεχνίτες και τον Δήμο Πύργου, εργάζονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου κατολισθήσεων που απειλεί την περιοχή.