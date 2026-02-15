Η σκόνη «πνίγει» Αθήνα, Κρήτη, Ναύπλιο και Μεσσηνία - Απόκοσμες εικόνες και βίντεο

Πυκνή αφρικανική σκόνη έχει «σκεπάσει» σήμερα Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με την Αθήνα και άλλες κεντρικές πόλεις όπως το Ηράκλειο, το Ναύπλιο και τη Μεσσηνία, να έχουν κιτρινίσει και την ατμόσφαιρα να είναι θολή και αποπνικτική.



Φωτογραφίες και βίντεο είναι αποκαλυπτικά δείχνοντας τον θόλο που έχει δημιουργήσει η αφρικανική σκόνη σε όλες τις περιοχές. Στην Αθήνα η Ακρόπολη έχει «εξαφανιστεί» όπως και βουνά όπως ο Υμηττός, η Πάρνηθα και ο Λυκαβηττός.

EUROKINISSI

Κόκκινος συναγερμός στην Αθήνα

H Αθήνα σήμερα ξύπνησε πνιγμένη στην αφρικανική σκόνη με την Αττική να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό καθώς και η νότια Ελλάδα. Επίσης πολλά πλοία σε Ραφήνα, Πειραιά και Λαύριο έμειναν δεμένα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν.

Φωτ. EUROKINISSI





Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι συγκεντρώσεις των σωματιδίων που ταξίδεψαν από την έρημο της Βόρειας Αφρικής θα αυξάνονται σταδιακά.

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων λένε ότι η σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί κατά τη διάρκεια της νύχτας με το φαινόμενο να αναμένεται να έχει κοπάσει οριστικά έως τις 08:00 το πρωί της αυριανής ημέρας, οπότε και η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει πλήρως.

Ακύρωση καρναβαλικής εκδήλωσης στην Κρήτη

Το Ηράκλειο, τα Χανιά και όλη η Κρήτη έχου «σκεπαστεί» από την αφρικανική σκόνη, που για ακόμη ένα 24ωρο «σαρώνει» το νησί. Εξαιτίας μάλιστα τον προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η σκόνη τα σχολεία αύριο (16/2/2026) θα είναι κλειστά, ενώ ακυρώθηκε και η παρέλαση για το Καστρινό Καρναβάλι.

EUROKINISSI

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από την Αγία Πελαγία του Δήμου Μαλεβιζίου.





Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται το «σφυροκόπημα» από τους θυελλώδεις νοτιάδες που φτάνουν έως τα εννέα μποφόρ.



Ο Δήμος Ηρακλείου επίσης προχώρησε στην ακύρωση της παρέλασης για το Καστρινό Καρναβάλι μετά και το επικαιροποιημένο μετεωρολογικό δελτίο, όπου παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης «φαινόμενο που ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.



Ακόμα, αύριο Δευτέρα 16/2 στον Δήμο Ηρακλείου δεν θα λειτουργήσουν οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί (ΚΕΠΑ), τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα ΕΠΑΛ και τα ειδικά σχολεία κάθε τύπου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου «το φαινόμενο παρακολουθείται συνεχώς και θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση τη Δευτέρα το μεσημέρι».

Θυμίζει... έρημο το Ναύπλιο

Το Ναύπλιο είναι μία ακόμη πόλη που «πνίγηκε» σήμερα από το έντονο κύμα αφρικανικής σκόνης με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική από την κορυφή του Παλαμηδιού μέχρι και το Μπούρτζι, το οποίο διακρινόταν μόλις ως μια σκιά μέσα στην ομίχλη.

EUROKINISSI

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα argolikeseidhseis.gr, η εικόνα της πόλης ήταν σχεδόν εξωτική, με τον ήλιο να μοιάζει με κατακόκκινη σφαίρα και την ατμόσφαιρα να θυμίζει περισσότερο ερημικό τοπίο παρά παραθαλάσσιο προορισμό.

Περισσότερη σκόνη τις επόμενες ώρες

Η μεταφορά σκόνης από την έρημο Σαχάρα αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες.



Η ορατότητα είναι περιορισμένη και οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ που πολύ γρήγορα θα γίνουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 7 με 8, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 9 μποφόρ και σταδιακή εξασθένηση.



Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 20 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 22 με 23 βαθμούς, αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Απόκοσμο σκηνικό στη Μεσσηνία

Σε ένα απόκοσμο σκηνικό ξύπνησαν σήμερα και οι κάτοικοι στη Μεσσηνία, με αφρικανική σκόνη, συννεφιά, ισχυρούς νοτιάδες και η αφύσικη για την εποχή ζέστη, όπως ενημερώνει το messinialive.gr.



Στην περιοχή πνέουν από τη νύχτα ισχυροί νοτιάδες, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει απότομα τη νύχτα γύρω στις 3, και να φτάνει ακόμα και τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Κυπαρισσία στις 03:10 τη νύχτα. Στο κέντρο της Καλαμάτας καταγράφηκαν ριπές ανέμων με ταχύτητα 70.8 Km/h στις 06:20, ενώ ισχυροί άνεμοι σαρώνουν όλη τη Μεσσηνία.