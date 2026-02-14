Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Οι περιοχές που τίθενται σε «πορτοκαλί συναγερμό»

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2).

Σύμφωνα με την «πορτοκαλί προειδοποίηση» της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν τη χώρα μέχρι και το απόγευμα της Κυριακής σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

Πιο συγκεκριμένα:

α. στην περιοχή Κέρκυρας - Παξών απόψε τη νύχτα και εκ νέου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της Κυριακής 15-02-2026

β. στην Ήπειρο έως και το απόγευμα της Κυριακής 15-02-2026

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο Κυριακή (15-02-2026) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν μέχρι νωρίς το πρωί της Κυριακής στο Ιόνιο (7 με 8 μποφόρ) και αύριο Κυριακή στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά - συμπεριλαμβανομένης της Αττικής- Κυκλάδες και Εύβοια).