Στο έλεος της κακοκαιρίας η Δυτική Ελλάδα: «Βομβαρδισμένο τοπίο» δρόμοι σε Πάργα και Ιωάννινα

Πολλά προβλήματα άφησε πίσω της η νέα κακοκαιρία που έπληξε το βράδυ του Σαββάτου αλλά και τα ξημερώματα της Κυριακής περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, εκτεταμένες ζημιές παρατηρήθηκαν στην Πάργα με αυτοκίνητα να έχουν καταπλακωθεί από βράχια με τους κατοίκους να τονίζουν ότι το τελευταίο τριήμερο παρατηρούνται συνεχή προβλήματα καταπτώσεων και κατολισθήσεων.

Πάργα, Ανθούσα και Αγιά είναι οι τα κύρια σημεία που πλήττονται περισσότερο με τα μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας να καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για να δώσουν πρόχειρες προσβάσεις.

«Γίνεται προσπάθεια για λύσεις όμως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου θα απαιτηθεί χρόνος για να λυθούν τα προβλήματα. Η συνεχής βροχόπτωση που εκδηλώνονται και η μορφολογία του εδάφους οδηγούν σε συνεχείς καταπτώσεις. Το έδαφος ρευστοποιείται στην κυριολεξία» ανέφερε στο Epiruspost ο Δήμαρχος της Πάργας Νίκος Ζαχαριάς.

Πηγή: Epiruspost

Όπως σημειώνει το τοπικό μέσο Epiruspost, τα εντονότερα προβλήματα είναι στην Δημοτική Ενότητα της Πάργας, στην είσοδο της πόλης της Πάργας αλλά και μέσα στον οικισμό.

Το νέο κύμα βροχοπτώσεων για το οποίο έχει προειδοποιήσει η ΕΜΥ προκαλεί νέα αγωνία και κρατά σε εγρήγορση τις υπηρεσίες των Δήμων και της Περιφέρειας.

Προβλήματα σε χωριά

Σε εξαιρετικά κακή κατάσταση βρίσκονται και τα Ιωάννινα, με την εικόνα των δρόμων να θυμίζει – όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν κάτοικοι – «βομβαρδισμένο τοπίο»

Ολόκληρο τμήμα του οδοστρώματος έχει μετατραπεί σε μια συνεχόμενη λακκούβα, καθιστώντας τη διέλευση οχημάτων δύσκολη και σε αρκετές περιπτώσεις επικίνδυνη. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από τη στάθμευση οχημάτων στη μία πλευρά του δρόμου, που περιορίζει το πλάτος κυκλοφορίας και δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στην καθημερινή μετακίνηση οδηγών και κατοίκων της περιοχής.

Μέχρι βέβαια αυτή να βρεθεί οι κάτοικοι φοβούνται πως θα έχει ξηλωθεί και ότι απέμενε…