Απαγορευτικό απόπλου λόγω θυελλωδών ανέμων - Σε ποια λιμάνια θα μείνουν δεμένα τα πλοία

Απαγορευτικό απόπλου εκδόθηκε το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου από το Λιμενικό καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων.

Έτσι, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια της Αττικής καθώς οι άνεμοι στο Αιγαίο μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Τα λιμάνια που επηρεάζονται είναι τα εξής: Πειραιάς, Ραφήνα και Λαύριο ενώ απαγορευτικό απόπλου είναι σε ισχύ και για τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς και από τον Αργοσαρωνικό.

Λόγω των ανέμων δεν θα γίνουν τα δρομολόγια προς Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα, προς Κυκλάδες αλλά και η γραμμή Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα πρακτορεία πριν από την αναχώρησή τους για τα λιμάνια, καθώς η κατάσταση παραμένει δυναμική και οι αποφάσεις ενδέχεται να μεταβάλλονται ανάλογα με την ένταση των φαινομένων.

Ο καιρός τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.



Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ορεινά.



Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια.



Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στην περιοχή των Δωδεκανήσων πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ. Ενίσχυση των ανέμων από το βράδυ στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Στην ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.



Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά που κατά τόπους στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα είναι πυκνές.



Οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων και θα πνέουν με ένταση 4 με 6 και στα πελάγη 6 με 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

Ο καιρός την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και στην αρχή της ημέρας και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.



Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Διάβασε σχετικά