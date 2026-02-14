Κακοκαιρία: Κατέρρευσε τοίχος κατοικημένου σπιτιού στη Μεσσήνη από τη νεροποντή - Βίντεο ντοκουμέντο

Απίστευτες εικόνες έρχονται από την Μεσσήνη που χτυπήθηκε από την κακοκαιρία, καθώς βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τοίχο σπιτιού να έχει καταρρεύσει από τη σφοδρή νεροποντή



Πρόκειται για σπίτι στην οδό Παπαφλέσσα το οποίο μάλιστα κατοικείται. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το συμβάν καταγράφηκε στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής έπειτα από μια μέρα συνεχιζόμενης βροχόπτωσης στην περιοχή.



Ευτυχώς την ώρα της κατάρρευσης, δεν υπήρχαν άνθρωποι εντός του σπιτιού και έτσι δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός.



Ειδοποιήθηκαν άμεσα Αστυνομία, Πυροσβεστική και Δήμος Μεσσήνης και πλέον έχει αποκλειστεί η περιοχή για λόγους ασφαλείας.



Αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία απομάκρυνσης των μπάζων, αλλά και για να αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες για την άρση επικινδυνότητας στο σημείο.