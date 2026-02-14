Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής από Πάργα, Πρέβεζα - Κατολισθήσεις και ζημιές σε περιουσίες, δρόμους

Η κακοκαιρία των τελευταίων ωρών χτύπησε ανελέητα την Ήπειρο με την Πρέβεζα να βρίσκεται αντιμέτωπη με εκτεταμένες κατολισθήσεις, και αυξανόμενα προβλήματα τις τελευταίες ώρες. Περιφέρεια και Δήμοι είναι σε συνεχή κινητοποίηση, ωστόσο οι αδιάκοπες βροχές έχουν δυσκολέψει πολύ την κατάσταση κυρίως στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

EPIRUSPOST.GR

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, όπου σημειώνονται διαδοχικές κατολισθήσεις που κόβουν τους δρόμους στη μέση ενώ βράχια καταπλάκωσαν αυτοκίνητα.

EPIRUSPOST.GR

Όπως ανέφερε μιλώντας στην ιστοσελίδα Epiruspost ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, προβλήματα εντοπίζονται σε όλο το παραλιακό μέτωπο, ενώ μεταφέρονται προστατευτικά μέσα για να περιοριστεί ο κίνδυνος από πτώσεις βράχων και να αποφευχθούν ατυχήματα.

EPIRUSPOST.GR



Εκτός από την Εθνική Οδό, ένω σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε και στη Μυρσίνη, όπου μεγάλη κατολίσθηση καταγράφηκε στην είσοδο του χωριού. Στην περιοχή της Πάργας, βράχια καταπλάκωσαν οχήματα, καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει πολλά φαινόμενα κατολισθήσεων τις τελευταίες ημέρες.

EPIRUSPOST.GR

Η Πάργα, η Ανθούσα και η Αγιά συγκαταλέγονται στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, με τα μηχανήματα Δήμου και Περιφέρειας να προσπαθούν να εξασφαλίσουν προσωρινή πρόσβαση στους δρόμους.



Ο δήμαρχος Πάργας Νίκος Ζαχαριάς δήλωσε στο Epiruspost ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστεί χρόνος. Όπως εξήγησε, η παρατεταμένη βροχόπτωση σε συνδυασμό με τη γεωμορφολογία της περιοχής προκαλούν συνεχείς καταπτώσεις, καθώς το έδαφος γίνεται εξαιρετικά ασταθές.

EPIRUSPOST.GR

Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στη Δημοτική Ενότητα Πάργας, τόσο στην είσοδο της πόλης όσο και εντός του οικισμού.



Την ίδια ώρα, το νέο κύμα κακοκαιρίας που έχει προαναγγείλει η ΕΜΥ αυξάνει την ανησυχία και διατηρεί σε επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες.