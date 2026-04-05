Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό που βασάνιζε ηλικιωμένο στη Χίο

Τον εφιάλτη βίωσε ένας ηλικιωμένος άνδρας στην Χίο, στα χέρια της οικιακής βοηθού με ρουμανική υπηκόοτητα, την οποία είχε προσλάβει για να τον φροντίζει, η οποία συνελήφθη από αστυνομικούς για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος του ίδιου.



Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οικιακή βοηθός χτύπησε τον ηλικιωμένο στο κεφάλι και στο πρόσωπο, ενώ του έδεσε τα χέρια σε μεταλλικό «μπράτσο» κρεβατιού.



Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το περιστατικό αποδείχτηκε με βιντεοληπτικό υλικό που κατέθεσε η κόρη του θύματος στην Αστυνομία και το οποίο λήφθηκε με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο σπίτι όπου έμενε ο πατέρας της και η μητέρα της με την οικιακή βοηθό.



Μάλιστα η κόρη του θύματος κατήγγειλε ότι ανάλογη πράξη βίας σε βάρος της μητέρας της είχε σημειωθεί πριν από 20 μέρες, γεγονός που αποτέλεσε και την αφορμή για την τοποθέτηση της κάμερας.