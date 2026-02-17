Νέα εξέλιξη στη Χίο - Αυτοψία στο σκάφος της τραγωδίας ζητά η ανακρίτρια

Με διάταξη της Ανακρίτριας Χίου, που χειρίζεται την υπόθεση, θα ανελκυστεί το φουσκωτό σκάφος στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες κατά την πρόσφατη τραγωδία, στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης για τις συνθήκες του ναυαγίου και την εμπλοκή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.

Η εντολή εκδόθηκε μετά από αίτημα των δύο συνηγόρων του Μαροκινού, φερόμενου ως διακινητή, Αλέξη Γεωργούλη και Δημήτρη Χούλη, οι οποίοι ζήτησαν περαιτέρω έρευνες επί του σκάφους, ώστε να διακριβωθούν κρίσιμα στοιχεία για την πορεία και τις συνθήκες του περιστατικού, σύμφωνα με το politischios.gr.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, πρόκειται για ταχύπλοο μήκους περίπου οκτώ μέτρων με ισχυρή μηχανή. Τη νύχτα της τραγωδίας επέβαιναν 39 αλλοδαποί, εκ των οποίων 15 έχασαν τη ζωή τους, γεγονός που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και άνοιξε έρευνες σε πολλαπλά επίπεδα.

Η ανέλκυση θα γίνει από δύτες του Λιμενικού, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει αυτοψία παρουσία αρμόδιων αρχών και τεχνικών συμβούλων, με στόχο τον έλεγχο φθορών, μηχανικών βλαβών ή άλλων στοιχείων που θα ρίξουν φως στα αίτια του ναυαγίου και στην εξέλιξη των γεγονότων.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για τη δικαστική έρευνα, καθώς τα ευρήματα μπορεί να επηρεάσουν τη διαμόρφωση νέων δεδομένων σχετικά με τις ευθύνες και τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Παράλληλα, αναμένονται οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.