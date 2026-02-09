Πλεύρης για Χίο: Η Αριστερά και ΜΚΟ στοχοποιούν το Λιμενικό

Σφοδρή επίθεση κατά της Νέας Αριστεράς, αλλά και των ΜΚΟ που στρέφονται κατά του Λιμενικού Σώματος εξαπέλυσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο Action 24.

Αναφερόμενος στο πρόσφατο περιστατικό με τη βάρκα μεταναστών στη Χίο, ο Θάνος Πλεύρης χαρακτήρισε τα στελέχη της Νέας Αριστεράς ως τους «μεγαλύτερους συκοφάντες του Ελληνικού Λιμενικού». Με αφορμή τις δηλώσεις του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο υπουργός Μετανάστευσης υποστήριξε ότι τα κόμματα της Αριστεράς δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους δουλέμπορους παρά στις επίσημες αρχές, με μοναδικό στόχο τη στοχοποίηση των στελεχών του Λιμενικού.

Μάλιστα, κατήγγειλε τη σύνδεση δικηγόρου του Μαροκινού φερόμενου ως διακινητή με συγκεκριμένη ΜΚΟ, κάνοντας λόγο για οργανωμένη υπερασπιστική γραμμή που επιδιώκει να μετακυλήσει την ευθύνη στο Λιμενικό. «Παράνομες εντολές για εμβολισμούς δεν εκτελούνται», ξεκαθάρισε ο υπουργός Μετανάστευσης απαντώντας στις αιτιάσεις ότι τα στελέχη του Λιμενικού παίρνουν εντολές να εμβολίζουν σκάφη που μεταφέρουν μετανάστες.

Στο πεδίο των αριθμών, ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι το 2025 έκλεισε με σημαντική μείωση της τάξης του 50% στις μεταναστευτικές μετακινήσεις από την Τουρκία. Παράλληλα, με αφορμή το λουκέτο σε παράνομο τζαμί και την εντολή για απέλαση του υπευθύνου του τζαμιού υπενθύμισε ότι ο νόμος προβλέπει αυστηρές ποινές φυλάκισης και απέλασης για όσους λειτουργούν γενικά παράνομους λατρευτικούς χώρους.

Σχετικά με την ερευνώμενη υπόθεση για τα κονδύλια κατάρτισης που αφορά τον Γιάννη Παναγόπουλο, ο Υπουργός εκτίμησε ότι το ζήτημα δεν αγγίζει πολιτικά τη Νέα Δημοκρατία, καθώς ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ δεν υπήρξε στέλεχος της παράταξης. Ωστόσο, τόνισε πως αν η έρευνα οδηγήσει σε πολιτικά πρόσωπα, αυτά θα πρέπει να λογοδοτήσουν.

Με αφορμή την υπόθεση αυτή, ο Θάνος Πλεύρης τάχθηκε υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος, σημειώνοντας ότι η Δικαιοσύνη θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ερευνά απρόσκοπτα τις ευθύνες πολιτικών προσώπων, χωρίς τους περιορισμούς που επιβάλλει η παρούσα διάταξη περί ευθύνης υπουργών.