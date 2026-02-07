Πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο: Έφτασαν Αθήνα οι 6 ανήλικοι - «Τα παιδιά είναι ασφαλή»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) μια σύνθετη επιχείρηση αεροδιακομιδής έξι ανήλικων παιδιών -που επέβαιναν στο μοιραίο σκάφος από το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου- από τη Χίο στην Αθήνα.

Η κρίσιμη κινητοποίηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:00, όταν το στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J απογειώθηκε από το νησί. Οι ανήλικοι έφτασαν τελικά στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στις 16:20.

«Ήταν μία συντονισμένη επιχείρηση όπου ενεπλάκησαν τα στελέχη του συντονιστικού των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, σε άμεση συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου, καθώς και με τον τομέα του ΕΚΑΒ της Χίου. Και τέλος με το συντονιστικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διασφαλιστεί όλη η επιχείρηση της διακομιδής, τόσο σαν αεροδιακομιδή όσο και σαν επίγεια διακομιδή, από την Ελευσίνα όπου προσγειωθήκαμε μέχρι το Νοσοκομείο Παίδων» λέει στο Orange Press Agency ο Σωκράτης Δούκας, ιατρός αεροδιακομιδών και εκπρόσωπος Τύπου του ΕΚΑΒ.

«Από 2,5 έως 15 ετών οι τραυματίες, με σοβαρά κατάγματα και ανάγκη για χειρουργείο»

Αναφερόμενος στην κατάσταση των παιδιών, ο κ. Δούκας εξήγησε ότι η επιχείρηση «αφορούσε έξι ανήλικους, ηλικίας από 2,5 έως και 15 ετών, συνέπεια του ναυτικού δυστυχήματος στα ανοικτά της Χίου που έφεραν κακώσεις ως επί το πλείστον στην σπονδυλική στήλη — κατάγματα. Ένα περιστατικό έφερε κατάγματα άνω άκρου, ένα επιπλεγμένο κάταγμα, ένα επίσης ανήλικο ήταν με εμπύρετο».

Μάλιστα, διευκρίνισε πως οι ασθενείς χρήζουν πλέον εξειδικευμένης αντιμετώπισης: «Χρήζουν εξειδικευμένης θεραπείας πλέον, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και κατάγματα σπονδυλικής στήλης. Όσον αφορά για το κάταγμα του άνω άκρου, οι πληροφορίες είναι ότι το πιο πιθανό να χρειαστεί να χειρουργηθεί».

Στο Παίδων τα 6 παιδιά που νοσηλεύονταν στη Χίο / Φωτ.: Intime

Ένα ανήλικο διακομίστηκε χωρίς να έχει τραυματιστεί, για να είναι μαζί με τα αδελφάκια του

Πέρα από το ιατρικό σκέλος, η επιχείρηση είχε και ανθρωπιστικό χαρακτήρα, καθώς λήφθηκε μέριμνα ώστε να μην χωριστούν οι οικογένειες. «Το τελευταίο ανήλικο διακομίστηκε μαζί με τους υπόλοιπους για κοινωνικούς λόγους, διότι ήταν μαζί με τα αδελφάκια του και τη μητέρα του» ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ.

Καταλήγοντας, ο κ. Δούκας υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για το αίσιο αποτέλεσμα: «Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα και η κινητοποίηση και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μας δίνει το αποτέλεσμα που ήταν η ασφαλής αεροδιακομιδή αλλά και η επίγεια εν τέλει διακομιδή των ανήλικων αυτών ασθενών στον τελικό τους προορισμό που είναι το Νοσοκομείο Παίδων εδώ στην Αθήνα».

Στο Παίδων τα 6 παιδιά που νοσηλεύονταν στη Χίο / Φωτ.: Intime

Φωτογραφίες ντοκουμέντο από το φουσκωτό μετά τη σύγκρουση

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του Flash στη Χίο, Μιχάλης Λεγάκης, το φως της δημοσιότητας έχουν δει φωτογραφίες από τη μισοβυθισμένη βάρκα στην οποία επέβαιναν 39 μετανάστες, εκ των οποίων οι 15 έχασαν τη ζωή τους, μετά τη φονική σύγκρουση με σκάφος του Λιμενικού ανοιχτά της Χίου.

Σύμφωνα με φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύει o Flash, το φουσκωτό εμφανίζεται μισοβυθισμένο από την μπροστά δεξιά πλευρά, ενώ σε άλλο καρέ έχει πλέον χαθεί κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα γεννούν εύλογα ερωτήματα: ποιος τράβηξε τις εικόνες και από ποιο σκάφος, την ώρα που –σύμφωνα με πληροφορίες– οι κάμερες στο περιπολικό του Λιμενικού δεν είχαν τεθεί σε λειτουργία και βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τους ανθρώπους που κατέληξαν στη θάλασσα μετά τη σύγκρουση.

flash.gr

Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα αν υπάρχουν και άλλα οπτικά ντοκουμέντα από το σημείο του ναυαγίου, τα οποία θα μπορούσαν να ρίξουν περισσότερο φως στα όσα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής.



Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού, περιπολικό σκάφος εντόπισε φουσκωτό ταχύπλοο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Όπως αναφέρεται, ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα, ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση στη δεξιά πλευρά του περιπολικού. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το φουσκωτό ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα.



Σημειώνεται ότι οι Αρχές έχουν ήδη δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του σκάφους του Λιμενικού και του σημείου της σύγκρουσης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας.