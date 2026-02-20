Βυθίστηκε το Sea Star Tilos που έκανε τη γραμμή Ελλάδα - Τουρκία: Με δυσκολία διασώθηκε το πλήρωμα

Στην Τουρκία βυθίστηκε το επιβατηγό πλοίο Sea Star Tilos, το οποίο επί χρόνια συνέδεε τη Ρόδο με την Φετιγιέ της Τουρκίας στην Μικρά Ασία. Το περιστατικό έγινε το πρωί της Τετάρτης (18/2) στο ναυπηγείο Altinova της Γιάλοβας στην Τουρκία, ενώ το πλοίο βρισκόταν εκεί υπό επισκευή.

Μάλιστα, η επιχείρηση διάσωσης των έξι μελών του πληρώματος εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο και την κακοκαιρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του rodos-rhodes.com, το Sea Star Tilos αποτελούσε για χρόνια κομμάτι της τουριστικής σύνδεσης μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδς, μεταφέροντας επιβάτες και οχήματα στη γραμμή Φετιγιέ - Ρόδος. Σημειώνεται ότι η πόλη Φετιγιέ ονομαζόταν Μάκρη (εξ ου και η Νέα Μάκρη) και κατοικούνταν στην πλειονότητα από Έλληνες πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Δραματικές στιγμές κατά τη διάσωση

Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο Anter Haber, το πλοίο είχε σταματήσει προσωρινά τα δρομολόγιά του το 2025 για λόγους συντήρησης, και πρόσφατα είχε μεταφερθεί στη Γιάλοβα για εκτεταμένες εργασίες επισκευής και ανακαίνισης, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου του 2026.

Σύμφωνα με πλάνα που δημοσιεύτηκαν η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε με γερανοφόρα κλίμακα, την οποία χρησιμοποίησαν οι πυροσβέστες για να προσεγγίσουν το κατάστρωμα του πλοίου και να απομακρύνουν με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους.

Το βίντεο που δείχνει τους διασώστες να ανεβάζουν τους ναυτικούς από το μισοβυθισμένο πλοίο, έκανε λόγο για «δραματικές στιγμές» καθώς τα κύματα χτυπούσαν ασταμάτητα το σκαρί.

Ευτυχώς η διάσωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι έξι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και υποβλήθηκαν σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Με τεχνικά προβλήματα το πλοίο

Το Sea Star Tilos ωστόσο βυθίστηκε εντός του ναυπηγείου, προκαλώντας, μεταξύ άλλων, ανησυχία για πιθανή ρύπανση από τα καύσιμα. Οι τοπικές Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες ανέλκυσης και περιβαλλοντικής απορρύπανσης.

Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή πλατφόρμα Vessel Tracker, στο πλοίο είχαν καταγραφεί 18 τεχνικές ελλείψεις στον τελευταίο επιθεωρησιακό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων στην αντλία έρματος, στα συστήματα ηλεκτροδότησης και πυρασφάλειας.

Το Baird Maritime επιβεβαιώνει ότι το πλοίο φέρει σημαία Γουινέας-Μπισάου και αναφέρει πως η διερεύνηση για τα αίτια της βύθισης βρίσκεται σε εξέλιξη.