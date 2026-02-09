Νέα τραγωδία με μετανάστες: 53 νεκροί σε ναυάγιο ανοιχτά της Λιβύης - Μόνο δύο γυναίκες επέζησαν

Τραγωδία στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, όπου 53 μετανάστες, ανάμεσά τους δύο βρέφη, έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται μετά την ανατροπή λαστιχένιας λέμβου που μετέφερε συνολικά 55 άτομα, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Το περιστατικό σημειώθηκε βόρεια της Ζουάρα στις 6 Φεβρουαρίου, όταν το σκάφος ανετράπη έπειτα από εισροή υδάτων. Από την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που πραγματοποίησαν οι λιβυκές αρχές διασώθηκαν μόνο δύο γυναίκες από τη Νιγηρία.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, η μία γυναίκα έχασε τον σύζυγό της, ενώ η δεύτερη έχασε τα δύο μωρά της κατά τη διάρκεια της τραγωδίας. Όπως ανέφεραν, στη λέμβο επέβαιναν μετανάστες και πρόσφυγες από διάφορες χώρες της Αφρικής.

Η λέμβος είχε αποπλεύσει από την αλ Ζαουίγια της Λιβύης περίπου στις 23:00 της 5ης Φεβρουαρίου. Περίπου έξι ώρες αργότερα, ανατράπηκε, όταν άρχισε να μπαίνει νερό στο σκάφος.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγνοούμενων Μεταναστών του ΔΟΜ, πάνω από 1.300 μετανάστες αγνοούνταν στην κεντρική Μεσόγειο το 2025. Με το νέο αυτό ναυάγιο, ο αριθμός των μεταναστών που καταγράφονται ως νεκροί ή αγνοούμενοι στη συγκεκριμένη διαδρομή το 2026 ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 484.