Δίδυμα κοριτσάκια αγνοούνται στη Μεσόγειο - Το πλοιάριο που επέβαιναν έπεσε σε θύελλα

Δίδυμα κοριτσάκια ηλικίας ενός έτους αγνοούνται στη Μεσόγειο, όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν μαζί με δεκάδες μετανάστες έπεσε σε σφοδρή θύελλα, προσπαθώντας να φτάσει από την Τυνησία στη Λαμπεντούζα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Save the Children.

Περίπου 60 άνθρωποι, ανάμεσά τους και η μητέρα των παιδιών, διασώθηκαν την Πέμπτη και μεταφέρθηκαν στο ιταλικό νησί. Ένας ενήλικος άνδρας, ωστόσο, κατέληξε μετά την αποβίβασή του.

Όπως ανέφερε η οργάνωση, οι επιζώντες, μεταξύ των οποίων 22 ασυνόδευτοι ανήλικοι και δύο παιδιά, βρέθηκαν αντιμέτωποι με εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι οποίες επιδεινώθηκαν από το πέρασμα της θύελλας «Χάρι».

Οι μετανάστες δήλωσαν ότι είχαν αναχωρήσει από την Τυνησία και παρέμειναν σε θαλασσοταραχή για τουλάχιστον τρεις ημέρες, ενώ η σωματική και ψυχολογική τους κατάσταση χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Η Save the Children υπενθυμίζει ότι η κεντρική Μεσόγειος παραμένει η πιο επικίνδυνη θαλάσσια μεταναστευτική οδός παγκοσμίως, με περισσότερους από 33.300 νεκρούς ή αγνοούμενους από το 2024. Η οργάνωση απευθύνει εκ νέου έκκληση για τη δημιουργία ασφαλών και νόμιμων διαδρομών προς την Ευρώπη και για την εφαρμογή ενός συντονισμένου συστήματος έρευνας και διάσωσης.

«Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί μπροστά στη συνεχιζόμενη απώλεια ανθρώπινων ζωών, ανάμεσά τους και παιδιών», δήλωσε η διευθύντρια διεθνών σχέσεων της οργάνωσης, Τζόρτζια Ντ’Ερίκο.