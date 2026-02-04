Τραγωδία στη Χίο: Μάχη για τη ζωή δίνουν τραυματίες του πολύνεκρου ναυαγίου - Στους 15 οι νεκροί

Στους 15 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2) στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου της Χίου, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ στελεχών του Λιμενικού Σώματος και διακινητών μεταναστών. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι μετανάστες συγκρούστηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, με αποτέλεσμα άνθρωποι να πέσουν στη θάλασσα.

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους 11 άνδρες και τέσσερις γυναίκες, ενώ νεκρά διαπιστώθηκε ότι είναι και τα δύο έμβρυα που κυοφορούσαν δύο από τις τραυματισμένες γυναίκες που μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χίου.

To χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο είχε αποπλεύσει από τις Οινούσσες, εντόπισε τη λέμβο και φέρεται να έδωσε σήμα για αλλαγή πορείας. Ακολούθησε ένταση με τους διακινητές και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επήλθε σύγκρουση των δύο σκαφών, κοντά στην περιοχή Μυρσινίδι.

Σοβαρό επεισόδιο στη Χίο ανάμεσα σε Λιμενικό και διακινητές μεταναστών με 15 νεκρούς και πολλούς τραυματίες - Reuters pic.twitter.com/LHkYbZoT2e — Flash.gr (@flashgrofficial) February 4, 2026

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης. Στο Νοσοκομείο Χίου μεταφέρθηκαν συνολικά 24 παράτυποι μετανάστες –μεταξύ των οποίων επτά παιδιά και δύο έγκυες γυναίκες– καθώς και δύο στελέχη του Λιμενικού, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Στο περιπολικό σκάφος επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα.

Στο χειρουργείο οι τραυματίες

Τέσσερις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να κάνουν λόγο για βαριά τραύματα, όπως ρήξη ήπατος, πνευμοθώρακα, ρήξη νεφρού και σπλήνα, καθώς και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μία γυναίκα υπέκυψε τελικά στα τραύματά της. Οι υπόλοιποι τραυματίες, καθώς και τα στελέχη του Λιμενικού, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου και παρακολουθούνται προληπτικά.

Photo Credits: Πολίτης Χίου

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι τραυματίες είναι επτά άνδρες, επτά γυναίκες και έντεκα παιδιά, ενώ τρεις από τους νοσηλευόμενους υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις.

«Στο νοσοκομείο έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι γιατροί και το προσωπικό που μπορεί να βοηθήσει. Γίνονται επείγοντα χειρουργεία και δίνουμε μάχη για να διαχειριστούμε την κατάσταση», δήλωσε ο δήμαρχος Χίου, Γιάννης Μαλαφής, μιλώντας στο Mega.

Σε ανακοίνωσή του, το Λιμενικό Σώμα αναφέρει ότι ο συνολικός αριθμός των διασωθέντων ανέρχεται σε 25 άτομα, ενώ οι σοροί που έχουν εντοπιστεί είναι 15. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν σκάφη του Λιμενικού, δυνάμεις από γειτονικά νησιά, καθώς και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο πραγματοποιεί έρευνες με θερμικές κάμερες για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων.

Τα ακριβή αίτια του επεισοδίου και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Υπάρχουν αναφορές ακόμη και για ανταλλαγή πυροβολισμών, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.