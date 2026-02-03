Συναγερμός στη Χίο: Συμπλοκή Λιμενικού με σκάφος διακινητών - 4 νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, περίπου στις 21:00 στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χίου, όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος συγκρούστηκε με πλοιάριο ή λέμβο που μετέφερε μετανάστες προς τις ακτές του νησιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του politischios, το σκάφος του Λιμενικού εντόπισε τη λέμβο και έδωσε σήμα στους διακινητές να επιστρέψουν. Εκείνοι φέρεται να κινήθηκαν προς το περιπολικό, επιχειρώντας να το εμβολίσουν, γεγονός που οδήγησε στη σύγκρουση.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν πολλοί από τους επιβαίνοντες στο σκάφος, ενώ μονάδες του Λιμενικού Σώματος αποβιβάζουν συνεχώς τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, όπου έχουν τεθεί σε επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές.

Όπως έχει γίνει γνωστό έως τώρα, στη λέμβο των παράνομων μεταναστών επέβαιναν περίπου 35 άνθρωποι που βρέθηκαν στη θάλασσα και αρκετοί έχουν τραυματισθεί.

Πρώτη ενημέρωση από το Λιμενικό:

Η πρώτη εικόνα κάνει λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς μετανάστες. Λίγο πριν από τις 11 το βράδυ το Λιμενικό έδωσε την πρώτη ενημέρωση, η οποία αναφέρει τα εξής: «Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Χίου μετά από σύγκρουση ταχύπλοου σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες με πλοίο του Λιμενικού Σώματος. Στην περιοχή βρίσκονται τέσσερα πλοία του Λιμενικού, ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες, ενώ στο σημείο βρίσκεται επίσης και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Χωρίς τις αισθήσεις τους έχουν εντοπιστεί τέσσερις αλλοδαποί. Επιπλέον, από το συμβάν έχουν τραυματιστεί δύο στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία διακομίστηκαν στο γενικό νοσοκομείο Χίου καθώς και οι 24 διασωθέντες αλλοδαποί».

Σύμφωνα με πληροφορίες από υγειονομικές πηγές υπήρξε άμεση ανταπόκριση από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ με 5 ασθενοφόρα. Προς το παρόν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν διακομίσει ΓΝ Χίου, 24 παράτυπους μετανάστες (ανάμεσα τους και μία έγκυο γυναίκα) και 2 στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν άνδρα λιμενικό να έχει κάκωση στο χέρι και η γυναίκα λιμενικός κάκωση στο κεφάλι.

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αγνοούμενοι και να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.