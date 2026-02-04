Χίος: Συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο της τραγωδίας με τους 15 νεκρούς-Η κατάσταση των τραυματιών

Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθούν να βρίσκονται πολλοί από τους τραυματίες από τη σύγκρουση της λέμβου με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος το βράδυ της Τρίτης (3/2) με τον διοικητή του νοσοκομείου Χίου να δηλώνει ότι ίσως κάποιοι τραυματίες να χρειαστούν αεροδιακομιδή.

Σημειώνεται πως από τη σύγκρουση που είχε η λέμβος των διακινητών με το σκάφος του Λιμενικού, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα διακινητής και μετανάστες να βρεθούν στη θάλασσα. Ο τραγικός απολογισμός του ναυαγίου είναι 15 άνθρωποι νεκροί και 25 τραυματίες.

Έρευνες μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς ανοιχτά της Χίου / Φωτ.: Eurokinissi

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης στο σημείο όπου σημειώθηκε η πολύνεκρη τραγωδία με τους μετανάστες ανοιχτά της Χίου. Ελικόπτερα και πλωτά μέσα «χτενίζουν» την περιοχή τόσο για τυχόν άτομα που αγνοούνται όσο και για αντικείμενα και στοιχεία που θα «φωτίσουν» τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η μοιραία σύγκρουση.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο διοικητής Χρήστος Τσιαχρής δήλωσε ότι από τους 25 τραυματίες, όσοι είναι σε καλύτερη κατάσταση, ενδέχεται να πάρουν εξιτήριο ανάμεσα τους και δέκα παιδιά που παρουσιάζουν καλή εικόνα στην παιδιατρική κλινική.

Ωστόσο, ανέφερε ότι πέντε άτομα είναι πιο βαριά τραυματισμένα και βρίσκονται στη χειρουργική κλινική, με άτομα μάλιστα να νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ενώ μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στη ΜΕΘ.

Υπενθυμίζεται ότι, ανάμεσα στους 25 τραυματίες, είναι και μια λιμενικός, ενώ οι υπόλοιποι 24 έχουν καταγωγή από το Αφγανιστάν (μόνο ένας είναι Μαροκινός).

«Αναμένουμε αν χρειαστεί να γίνει αεροδιακομιδή οποιουδήποτε χρειαστεί περαιτέρω φροντίδα σε άλλο νοσοκομείο», δήλωσε, και συμπλήρωσε: «Προς το παρόν, είναι πιθανό για δύο με τρία άτομα. Θα το κρίνουν οι γιατροί κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Υπενθυμίζεται ότι, μεταξύ των τραυματιών ήταν και δύο έγκυες γυναίκες, οι οποίες δυστυχώς απέβαλαν.

Ο Χρήστος Τσιαχρής ενημέρωσε ότι οι δύο γυναίκες βρίσκονται σε καλή κατάσταση η μία, ενώ η άλλη υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και αμέσως μετά σε επέμβαση για την αποβολή του εμβρύου.

Έρευνες μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς ανοιχτά της Χίου / Φωτ.: Eurokinissi

«Δεν έχουμε ζήτημα πνιγμού ούτε πυροβολισμών»

Μιλώντας στο Mega, ο διοικητής άφησε να εννοηθεί ότι τα τραύματα που έφεραν οι 15 νεκροί προήλθαν από τη σύγκρουση, τονίζοντας όμως ότι αναμένεται η η νεκροψία - νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.

«Ναι. Βέβαια αυτό εγώ δεν μπορώ να σας το πω επίσημα, αλλά δεν είχαμε πνιγμό. Οι περισσότεροι είχαν υποθερμία όταν έφτασα, που είναι λογικό καθώς έπεσαν στη θάλασσα, αλλά επειδή έχω ερωτηθεί από πολλούς δημοσιογράφους, ούτε άτομα που είχαν δεχθεί πυροβολισμούς είχαμε, ούτε από αυτούς που νοσηλεύονται να έχουμε ζήτημα πνιγμού», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Άδωνις Γεωργιάδης: Μπράβο σε ΕΣΥ και Λιμενικό

Τη στάση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου της Χίου εξήρε ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στην τραγωδία μετά τη σύγκρουση της λέμβου με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (4/2) στο Action 24, «είναι μία μεγάλη ανθρωπιστική τραγωδία και το ΕΣΥ χθες το βράδυ κινητοποιήθηκε απόλυτα». Παράλληλα, τόνισε ότι «ήταν συγκινητικό που όλοι οι γιατροί ακόμη και με ρεπό, επέστρεψαν στα καθήκοντά τους αυτοβούλως, Γέμισε το νοσοκομείο κόσμο για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή».

Στη συνέχεια είπε ότι «όσο τα κυκλώματα λαθροδιακινητών κερδίζουν τόσα πολλά χρήματα από την παράνομη μετακίνηση ανθρώπων, τέτοιες τραγωδίες θα είναι αναπόφευκτες. Είναι πολύ καλό που η ελληνική κυβέρνηση αυστηροποιεί πάρα πολύ το πλαίσιο».

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης εξήρε το έργο που επιτελεί το Λιμενικό Σώμα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οι λιμενικοί μας κάνουν μια πολύ δύσκολη δουλειά, τα σύνορα είναι για να τα φυλάς».

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για την τραγωδία στη Χίο

Σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή αναφέρει για το τραγικό περιστατικό με τους 15 νεκρούς που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2) ανοιχτά της Χίου:

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα).

Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου. Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά».

Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε το Λιμενικό Σώμα όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά του σκάφους:

Φωτ.: Λιμενικό Σώμα

Φωτ.: Λιμενικό Σώμα

Φωτ.: Λιμενικό Σώμα