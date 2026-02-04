Κικίλιας για την τραγωδία στη Χίο: Εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι

Σε μια παρέμβαση υψηλών τόνων, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας διαβεβαίωσε ότι θα πέσει άπλετο φως στα αίτια της πολύνεκρης τραγωδίας στα ανοιχτά της Χίου, όπου 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη σύγκρουση δουλεμπορικού σκάφους με ταχύπλοο του Λιμενικού. Ο υπουργός Ναυτιλίας, εκφράζοντας την ανείπωτη θλίψη της Πολιτείας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στους διακινητές, χαρακτηρίζοντας τους σύγχρονους λαθρεμπόρους ως «εχθρούς της πατρίδας μας». Όπως υπογράμμισε, η Πολιτεία επιδεικνύει ήδη και θα συνεχίσει να επιδεικνύει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα εγκληματικά κυκλώματα, τα οποία θησαυρίζουν θέτοντας σε θανάσιμο κίνδυνο τις ζωές απελπισμένων ανθρώπων, αλλά και των στελεχών του Λιμενικού Σώματος που επιτελούν στο ακέραιο το πατριωτικό τους καθήκον στα θαλάσσια σύνορα.

Άπλετο φως και διαφάνεια στην έρευνα

Παράλληλα, ο Βασίλης Κικίλιας έδωσε σαφές στίγμα για τη συνέχεια, δεσμευόμενος ότι θα πέσει άπλετο φως στα αίτια του τραγικού συμβάντος. Διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία θα κινηθεί μακριά από κάθε σκιά, τόνισε ότι η έρευνα του υπουργείου Ναυτιλίας θα διεξαχθεί με απόλυτη διαφάνεια και επαγγελματισμό. Στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση, ώστε να μην μείνει κανένα ερώτημα αναπάντητο σχετικά με την απώλεια των 15 ανθρώπινων ψυχών.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο υπουργός στάθηκε με έμφαση στην αυταπάρνηση των διασωστών, απευθύνοντας ένα δημόσιο «ευχαριστώ» στα στελέχη του Λιμενικού, στους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, καθώς και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου. Η Πολιτεία, όπως σημείωσε, παραμένει στο πλευρό των τραυματιών, ενώ η δικαστική και διοικητική έρευνα αποτελεί πλέον την πρώτη προτεραιότητα για την απόδοση ευθυνών και την αποκάλυψη της αλήθειας.