Χίος: Τα κρίσιμα ερωτήματα για την πολύνεκρη τραγωδία και η έρευνα που είναι σε εξέλιξη

Αποστολή: Γιάννης Κέμμος, Μιχάλης Λεγάκης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το πολύνεκρο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2) ανοικτά της Χίου, όταν πλεούμενο που μετέφερε μετανάστες συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε 15 νεκρούς, ενώ πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και παιδιά.



Την υπόθεση διερευνά Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), η οποία διενεργείται από ανώτατα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, με βασικό στόχο τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Παράλληλα, προανάκριση πραγματοποιεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

Οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και εντάθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας, καθώς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων στο μοιραίο πλεούμενο.

Συνεχίζονται οι έρευνες στη Χίο με ελικόπτερα και απόψε.



Το https://t.co/gTn7XXfPfL βρίσκεται εκεί και θα μεταδώσει αναλυτικό ρεπορτάζ για την τραγωδία.



Βίντεο/ρεπορτάζ : Γιάννης Κέμμος/Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/A73DnY7Uqz — Flash.gr (@flashgrofficial) February 4, 2026

Στο πλαίσιο της ΕΔΕ και της προανάκρισης, καταθέσεις δεν λαμβάνονται μόνο από τα μέλη του πληρώματος του σκάφους του Λιμενικού, αλλά και από τους διασωθέντες μετανάστες, προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως η εικόνα των γεγονότων.

Παράλληλα, συνελήφθη ένας υπήκοος Μαρόκου, ο οποίος φέρεται να ήταν ο διακινητής. Σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις των διασωθέντων, ο συγκεκριμένος άνδρας κατονομάστηκε ως ο χειριστής του φουσκωτού σκάφους. Νοσηλεύεται ελαφρά τραυματισμένος και τελεί υπό φρούρηση, ενώ αναμένεται να του οριστεί συνήγορος υπεράσπισης.

Λιμάνι Χίου - Photo Credits: Reuters

Όπως αναφέρθηκε, ο κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους φέρεται να έχει εξηγήσει ότι δεν κρίθηκε απαραίτητη η ενεργοποίηση συγκεκριμένης κάμερας, καθώς χρησιμοποιούνταν προβολέας και άλλη κάμερα που καταγράφει σε κοντινές αποστάσεις.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται συνολικά 24 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 11 παιδιά. Τρεις από τους τραυματίες υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις λόγω σοβαρών κακώσεων, ενώ δύο έγκυες γυναίκες πρόκειται να χειρουργηθούν, καθώς διαπιστώθηκε ενδομήτριος θάνατος των εμβρύων. Η κατάσταση των παιδιών δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ ορισμένοι τραυματίες έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

Στο νοσοκομείο της Χίου παραμένουν οι τραυματίες (Eurokinissi)

Ελαφρά τραυματίστηκαν και δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος που επέβαιναν στο περιπολικό σκάφος. Ο άνδρας τραυματίστηκε στο άνω άκρο και έχει λάβει εξιτήριο, ενώ η γυναίκα νοσηλεύεται για περαιτέρω εξετάσεις, έχοντας υποστεί ελαφριά διάσειση.

Συγκλονίζει ο δύτης που μετείχε στην επιχείρηση διάσωσης

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρμόδιες αρχές να τονίζουν ότι προτεραιότητα παραμένει ο εντοπισμός τυχόν αγνοουμένων και η πλήρης αποσαφήνιση των συνθηκών που οδήγησαν στην τραγωδία. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός από τους δύτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης. Ο Βαγγέλης Κυρήθρας, μιλώντας στο chiosin.gr, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι δύτες στο σημείο της τραγωδίας, ανασύροντας συνολικά 12 σορούς.

Έρευνες μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς ανοιχτά της Χίου / Φωτ.: Eurokinissi

«Ζήσαμε τραγικές στιγμές. Μέσα στο σκάφος υπήρχαν πολλά πτώματα, τα περισσότερα τα βγάλαμε εμείς. Η κατάσταση ήταν πολύ τραγική, δεν περιγράφεται με λόγια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, σε κάθε άνθρωπο που ανέσυραν προσπαθούσαν να εντοπίσουν σημάδια ζωής, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

«Συνεχίσαμε και ανασύραμε τα πτώματα. Πολλά πτώματα σε ένα σκάφος, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια. Το σκάφος ήταν μικρό, περίπου έξι μέτρων, με 40 άτομα στοιβαγμένα μέσα. Δεν έχουμε ακριβή αριθμό. Εμείς βγάλαμε 12 με 13 σορούς», σημείωσε.

Σύμφωνα με την περιγραφή του δύτη, το ταχύπλοο ήταν ημιβυθισμένο, ενώ εκτίμησε πως κάποιοι από τους επιβαίνοντες ενδέχεται να τραυματίστηκαν και να έχασαν τις αισθήσεις τους, πριν τελικά πνιγούν, καθώς το σκάφος είχε γεμίσει νερά.

Σε ισχύ το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης που αφορά στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες.



Με βάση το πρωτόκολλο, που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, ομάδα 4 ιατροδικαστών και 3 νεκροτόμων μεταβαίνουν στη Χίο προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον Γενικό Διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.



Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διέταξε ΕΔΕ προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.