Νέες εικόνες από την τραγωδία στην Χίο - «Tα πρόσωπα ήταν παραμορφωμένα», συγκλονίζει μαρτυρία δύτη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο, όπου 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν, όταν η λέμβος στην οποία επέβαιναν προσέκρουσε υπό άγνωστες συνθήκες σε σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Όλοι οι επιβαίνοντες ήταν υπήκοοι Αφγανιστάν, ενώ ένας Μαροκινός έχει συλληφθεί κατόπιν εντολής εισαγγελέα, καθώς εκτιμάται ότι ήταν ο διακινητής των μεταναστών.

Το Λιμενικό Σώμα έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης και του ναυαγίου. Τρεις από τους τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Χίου, ενώ δύο με τρία άτομα αναμένεται να διακομιστούν σε νοσοκομεία της Αθήνας. Μέχρι τη δύση του ηλίου, συνεχίζονταν οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης για τυχόν αγνοούμενους.

Η θερμική κάμερα του Λιμενικού δεν χρησιμοποιήθηκε πριν τη μοιραία σύγκρουση

Ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν αφορά τη μη χρήση της θερμικής κάμερας του σκάφους του Λιμενικού Σώματος κατά τη σύγκρουση. Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού, το σκάφος διαθέτει θερμικό αισθητήρα που συνδυάζεται με το ραντάρ για την ανίχνευση στόχων στη θάλασσα, αλλά η χρήση του κρίθηκε περιττή, καθώς το σκάφος των μεταναστών είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης της στεριάς και οπτικά με προβολέα.

ΦΩΤΟ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI

«Ανασύραμε 12 πτώματα, τα πρόσωπα ήταν παραμορφωμένα»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός από τους δύτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης. Ο Βαγγέλης Κυρήθρας, μιλώντας στο chiosin.gr, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι δύτες στο σημείο της τραγωδίας, ανασύροντας συνολικά 12 σορούς.

«Ζήσαμε τραγικές στιγμές. Μέσα στο σκάφος υπήρχαν πολλά πτώματα, τα περισσότερα τα βγάλαμε εμείς. Η κατάσταση ήταν πολύ τραγική, δεν περιγράφεται με λόγια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, σε κάθε άνθρωπο που ανέσυραν προσπαθούσαν να εντοπίσουν σημάδια ζωής, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

«Συνεχίσαμε και ανασύραμε τα πτώματα. Πολλά πτώματα σε ένα σκάφος, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια. Το σκάφος ήταν μικρό, περίπου έξι μέτρων, με 40 άτομα στοιβαγμένα μέσα. Δεν έχουμε ακριβή αριθμό. Εμείς βγάλαμε 12 με 13 σορούς», σημείωσε.

Σύμφωνα με την περιγραφή του δύτη, το ταχύπλοο ήταν ημιβυθισμένο, ενώ εκτίμησε πως κάποιοι από τους επιβαίνοντες ενδέχεται να τραυματίστηκαν και να έχασαν τις αισθήσεις τους, πριν τελικά πνιγούν, καθώς το σκάφος είχε γεμίσει νερά.

Σε ισχύ το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης που αφορά στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες.



Με βάση το πρωτόκολλο, που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, ομάδα 4 ιατροδικαστών και 3 νεκροτόμων μεταβαίνουν στη Χίο προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον Γενικό Διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.



Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διέταξε ΕΔΕ προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.