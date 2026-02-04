Χίος: Φαναράκια στη θάλασσα στη μνήμη των θυμάτων - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο λιμάνι της Χίου για τοτραγικό ναυάγιο που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού, όταν σκάφος του Λιμενικού συγκρούστηκε με ταχύπλοο που μετέφερε πρόσφυγες και μετανάστες, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 15 ατόμων.

Οι διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων συλλογικότητες και φορείς του νησιού, κράτησαν πανό με συνθήματα όπως «15 νεκροί είναι δολοφονία, η ‘ασφάλειά’ μας ο τάφος τους» και κατευθύνθηκαν προς το Λιμεναρχείο, φωνάζοντας ρυθμικά «δολοφόνοι». Στη συνέχεια, άναψαν φαναράκια και τα άφησαν στη θάλασσα στη μνήμη των θυμάτων.

Στην ανακοίνωση των διοργανωτών, εκφράζονται έντονα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες του ναυαγίου. «Πώς έγινε η σύγκρουση του υπερσύγχρονου σκάφους του λιμενικού με τη βάρκα των προσφύγων; Ποια ήταν η αιτία για την τραγωδία, όταν η θάλασσα ήταν σχετικά ήρεμη;» αναφέρουν, ενώ ζητούν άμεση και ανεξάρτητη έρευνα από τις αρμόδιες αρχές.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI

Ο Κοινωνικός Χώρος «Αντίβαρο» αναφέρει ότι το λιμενικό, ενώ παρουσίασε το σκάφος του με τα σημάδια από τη σύγκρουση, δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής τη βάρκα των προσφύγων, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη νύχτα.