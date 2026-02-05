Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα Παγκράτι Αστυνομία

Παγκράτι: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, ενώ ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για μια ώρα.

Φωτ.: Orange Press
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (4/2), ύστερα από αναφορά για σακούλα με ύποπτο αντικείμενο έξω από τραπεζικό ΑΤΜ στην οδό Ευτυχίδου.

Μετά από τους σχετικούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι δεν επρόκειτο για επικίνδυνο αντικείμενο και ο δρόμος δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία.

