Παγκράτι: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (4/2), ύστερα από αναφορά για σακούλα με ύποπτο αντικείμενο έξω από τραπεζικό ΑΤΜ στην οδό Ευτυχίδου.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, ενώ ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για μια ώρα.

Μετά από τους σχετικούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι δεν επρόκειτο για επικίνδυνο αντικείμενο και ο δρόμος δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία.