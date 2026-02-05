Νέα Πέραμος: Πρόσθετα στοιχεία στο θρίλερ με τον 27χρονο - Διαμάχη για την περιουσία και απειλές

Νέα τροπή παίρνει το θρίλερ της απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου Μανώλη στη Νέα Πέραμο, μετά την αποκάλυψη για ηχητικά απειλητικά μηνύματα που φέρεται να είχε δεχθεί το θύμα από τον πατέρα του.



Την ώρα που οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ που θα τους οδηγήσει στην εξιχνίαση αυτής της περίεργης υπόθεσης, συγγενικά πρόσωπα του 27χρονου επιβεβαιώνουν στις Αρχές την ύπαρξη απειλητικών μηνυμάτων, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το Mega.



Τα συγκεκριμένα μηνύματα μάλιστα αναμένεται να κατατεθούν στις Αρχές, ενώ οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση έχουν ήδη στα χέρια τους το λάπτοπ και το τάμπλετ του 27χρονου και τα κάνουν «φύλλο και φτερό», αναζητώντας απαντήσεις.



Πρόσωπο «κλειδί» στην ιστορία είναι η σύντροφος του θύματος, η οποία κατέθετε την Τρίτη στις Αρχές επί έξι ώρες. Πρόσωπο «κλειδί» όμως θεωρείται και ο πατέρας, ο οποίος -σε αντίθεση με τη μητέρα- είχε πει ότι ήξερε πως το παιδί του κινδυνεύει.



Καταθέτει την Πέμπτη

Ο πατέρας του 27χρονου θα κληθεί την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 για κατάθεση, ώστε να εξηγήσει στις Αρχές όλα αυτά που έχει δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες στα Μέσα Ενημέρωσης.



Ο πατέρας αναμένεται να κληθεί να απαντήσει για τη σχέση που είχε με τον γιο του, ειδικά μετά την κατάθεση της συντρόφου του θύματος, που είπε στα στελέχη του Ανθρωποκτονιών ότι πατέρας και γιος δεν είχαν καθόλου καλές σχέσεις.



Όπως αναφέρθηκε στο Mega, πατέρας και γιος βρίσκονταν σε μια συνεχή διαμάχη για τα περιουσιακά στοιχεία που είχε αφήσει ο παππούς στον εγγονό. Μάλιστα πρόσωπα της οικογένειας αναφέρουν ότι υπάρχουν ηχογραφημένα μηνύματα με απειλές του πατέρα προς τον γιο του.