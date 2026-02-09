Νέα Πέραμος: Οι πλαστές διαθήκες και η διαμάχη πατέρα και γιου για την κληρονομιά - «Φοβάμαι να βγω»

Κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει πιο κοντά στην εξιχνίαση της άγριας δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο, εξετάζουν οι Αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό, ειδικό ενδιαφέρον εκτιμάται ότι έχει η σχέση του αδικοχαμένου νεαρού με τον πατέρα του. Οι δυο τους φαίνεται ότι είχαν έντονη διένεξη το τελευταίο διάστημα για τα κληρονομικά και πιο συγκεκριμένα για την περιουσία του παππού του θύματος, με πατέρα και γιο να καταλήγουν στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το MEGA, ο παππούς του 27χρονου διέθετε μεγάλη ακίνητη περιουσία η οποία, μετά τον θάνατό του, φέρεται να «πέρασε» στον εγγονό και όχι στον πατέρα. Ο τελευταίος ωστόσο φέρεται να μην το αποδεχόταν αυτό.

Μάλιστα, για την υπόθεση της κληρονομιάς, φαίνεται ότι εντοπίστηκαν δύο πλαστές διαθήκες, με τη μία να αναφέρει ότι η περιουσία πήγαινε στον εγγονό και η άλλη ότι πήγαινε στον γιο -δηλαδή στον 27χρονο που δολοφονήθηκε.

«Δεν έχω σχέση με πλαστές διαθήκες»

Από την πλευρά του, ο πατέρας ισχυρίζεται ότι ουδέποτε κατασκεύασε πλαστή διαθήκη και υποστήριξε ότι οι δύο αυτές διαθήκες βρέθηκαν στο σπίτι του θύματος.

«Δεν ξέρω τι είχε κάνει, ό,τι έχει κάνει ο γιος μου θα το βρει η ασφάλεια. Από μεριά μου, ούτε πλαστές διαθήκες ούτε διάφορα άλλα», είπε ο πατέρας του 27χρονου, μιλώντας στο MEGA.

Ερωτηθείς για τη διαμάχη που φέρεται να είχε με τον γιο του, σημείωσε: «Δεν υπήρχε καμία κόντρα. Απλώς ο γιος μου κληρονόμησε και έπαιρνε ενοίκια από τρεις νοικάρηδες. Και δεν είχα κανένα πρόβλημα που έπαιρνε τα ενοίκια».

«Απλώς το παιδί ήθελε να τα πάρει όλα. Δεν γινόταν να τα πάρει όλα, είμαι κι εγώ κληρονόμος, είμαι γιος, είναι του πατέρα μου», ανέφερε και πρόσθεσε για τον 27χρονο: «Για αυτό μάλλον είχε κάνει και πλαστή διαθήκη, από ό,τι ακούγεται. Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του οι πλαστές διαθήκες».

«Τέτοιο θάνατο δεν άξιζε κανένας»

«Καλύτερα να έπαιρναν ένα όπλο στο κεφάλι και να τον καθάριζαν, παρά αυτό που του έκαναν. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να αποκαλυφθεί ποιος σκότωσε το παιδί μου. Τέτοιο θάνατο δεν άξιζε κανένας», είπε ο πατέρας του θύματος.

«Φοβάμαι να κυκλοφορήσω. Δύο η ώρα το βράδυ ένα παιδί στην Ελευσίνα, την ώρα που γύριζα, με ακολούθησε με μία μηχανή. Με ακολούθησε μέχρι το Θριάσιο και του ξέφυγα», πρόσθεσε.