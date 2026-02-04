Νέα Πέραμος: «Ποταμός» η κατάθεση της συντρόφου του 27χρονου - Μυστήριο με τα κίνητρα των εκτελεστών

Με πλήθος ερωτημάτων είναι αντιμέτωπες οι Αρχές που διερευνούν την υπόθεση άγριας δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο, ενώ τα δεδομένα είναι λιγοστά.

Αργά το βράδυ της Τρίτης (3/2) ολοκληρώθηκε, μετά από πολλές ώρες, η κατάθεση της συντρόφου του θύματος, η οποία ήταν μάρτυρας στην αρπαγή του προτού εκτελεστεί με 10 σφαίρες έξι ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια περιέγραψε στους αστυνομικούς ότι παρακολούθησε τη σκηνή της απαγωγής του 27χρονο μέσα από το θυροτηλέφωνο του σπιτιού. Φέρεται να είδε ομάδα μαυροφορεμένων ανδρών να αρπάζουν τον σύντροφό της και να τον βάζουν με τη βία μέσα στο αυτοκίνητό τους.

Η σύντροφος του θύματος ενημέρωση τις Αρχές για την απαγωγή του κάποιες ώρες αργότερα.

«Δεν μπορώ να υποθέσω ποιος ήθελε το κακό του. Δεν ξέρω τίποτα και δεν μου είχε πει κάτι συγκεκριμένο», φέρεται να δήλωσε η σύντροφος του αδικοχαμένου νεαρού, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το STAR.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν βρήκε γενετικό υλικό κάτω από τα νύχια του θύματος, που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών. Αποτελέσματα δεν φαίνεται να έχει δώσει ούτε η βαλλιστική εξέταση, με την αστυνομία να εστιάζει στη συλλογή καταθέσεων και την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας.

Αναζητούν βίντεο με τη διαδρομή των δραστών

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΛΑΣ έχει μπει το ποινικό ιστορικό του 27χρονου. Διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος είχε λευκό ποινικό μητρώο, αν και το όνομά του είχε εμφανιστεί σε αστυνομικά αρχεία λόγω υποθέσεων άλλων ατόμων, χωρίς ποτέ να εμπλακεί ο ίδιος. Το μόνο περιστατικό που τον αφορούσε ήταν μία προσαγωγή για οπαδικό επεισόδιο.

Παράλληλα, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι Αρχές αναζητούν νέα βίντεο από τη διαδρομή που οδηγεί προς τη Μάνδρα, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο οι δράστες να μετέφεραν εκεί τον 27χρονο και να τον σκότωσαν σε δυσπρόσιτο σημείο.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το θύμα είχε ξυλοκοπηθεί στο πρόσωπο, έχοντας εκχυμώσεις στα χείλια και στο μεσόφρυο. Επίσης, φέρεται ότι οι δράστες κράτησαν τον 27χρονο ζωντανό σχεδόν έξι 24ωρα, αφού ο χρόνος θανάτου τοποθετείται το περασμένο Σάββατο (31/1) το βράδυ ή το αργότερο ξημερώματα Κυριακής (1/2) – η σορός βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.

Όπως προέκυψε από τη νεκροψία-νεκροτομή, μετά την εκτέλεση του 27χρονου, οι δράστες έβαλαν φωτιά στη σορό του, για να εξαφανίσουν και τα δικά τους ίχνη, χωρίς αυτή να απανθρακωθεί τελικά. Ωστόσο τα χέρια του είχαν υποστεί τέτοια εγκαύματα που δεν μπορούσαν να ληφθούν ούτε αποτυπώματα για την ταυτοποίησή του, κάτι που τελικά έγινε με τεστ DNA.

Τα ερωτήματα παραμένουν

Η υπόθεση παραπέμπει ευθέως σε πρακτικές του οργανωμένου εγκλήματος και σε παρόμοιες υποθέσεις δολοφονιών που συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια.

Η ΕΛΑΣ προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε τέσσερα ερωτήματα. Πρώτον, ποια είναι τα κίνητρα των δραστών. Στο πλαίσιο αυτό, οι Αρχές εξετάζουν το επαγγελματικό περιβάλλον του 27χρονου και το αν υπήρχαν άνθρωποι που εποφθαλμιούσαν την περιουσία του.

Δεύτερον, φέρεται ότι οι δράστες κράτησαν τον 27χρονο σε κάποιο κρησφύγετο μετά την απαγωγή και μέχρι την εκτέλεσή του. Το μέρος αυτό αναζητείται.

Τρίτον, παραμένει ερώτημα εάν το θύμα δολοφονήθηκε εκεί και μεταφέρθηκε στον τόπο που βρέθηκε την περασμένη Κυριακή (1/2). Ή αν εκτελέστηκε στο ρέμα της Νέα Περάμου, όπου εντοπίστηκε η σορός του. Στο πλαίσιο αυτό, οι Αρχές αναζητούν μάρτυρες που ενδεχομένως άκουσαν τους πολλαπλούς πυροβολισμούς από τους οποίους έπεσε νεκρός ο 27χρονος.

Τέταρτον, εξετάζεται εάν οι απαγωγείς του 27χρονου είχαν εξαρχής στόχο να αφαιρέσουν τη ζωή του ή αν η δολοφονία προέκυψε στη διάρκεια της απαγωγής.