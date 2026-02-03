Νέα Πέραμος: «Η μάνα του και η σύντροφός του ξέρουν» - Αποκαλύψεις από τον πατέρα του 27χρονου

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της απαγωγής και της δολοφονίας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, με τον πατέρα του θύματος να δηλώνει πως τόσο η μητέρα, όσο και η σύντροφος του άτυχου άνδρα γνωρίζουν αν και πού ήταν μπλεγμένος.

«Θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι που σκότωσαν το παιδί μου και θέλω να ανοίξουν τα στόματα από την οικογένεια του γιου μου γιατί ξέρουν από πού προέρχεται το έγκλημα. Όλη η οικογένεια ξέρουν ότι ο Μανώλης κινδύνευε», δήλωσε στο Mega ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε με δέκα σφαίρες, εννιά στην πλάτη και μία -τη χαριστική βολή- στο κεφάλι.



Ο πατέρας του νεαρού θύματος μάλιστα ανέφερε ότι η πρώην σύζυγός του και μητέρα του 27χρονου «έφυγε και πήγε στην Κρήτη που δεν έχει καμία επικοινωνία με την Κρήτη. Να μου πει από πού κινδύνευε», ενώ σχολίασε πως «η οικογένεια ξέρουν, αλλά δεν ανοίγουν το στόμα τους. Αυτό θα το βρουν η Ασφάλεια, είμαι στη διάθεσή τους».



Αποκάλυψε μάλιστα πως είχε προειδοποιήσει τον γιο του ότι «θα φάει το κεφάλι του» καθώς είχε «κακές παρέες».

«Ξέρω ότι είχε κακές παρέες. Εγώ του φώναζα να κόψει τις παρέες. Του λέω "Μανώλη αυτά τα πράγματα που κάνεις θα το φας το κεφάλι σου". Δεν έπαιρνε χαμπάρι».



Τα καμένα αυτοκίνητα και οι υποψίες



Ο πατέρας του 27χρονου μάλιστα, ανέφερε πώς είχε υποπτευθεί τον γιο του, όταν του έκαψαν δύο αυτοκίνητα.

«Δέχτηκα μία επίθεση πριν 2,5 μήνες, μου έκαψαν τα αυτοκίνητά μου. Υποψιαζόμουν τον γιο μου, αλλά ήταν 50-50. "Καπάκι" έγινε αυτό. Αν προέρχεται αυτό το κάψιμο με αυτό που έγινε τώρα, αυτό θα το βρει η Ασφάλεια».



«Με ενδιαφέρει ποιος σκότωσε τον γιο μου και γιατί τον σκότωσε και γιατί τον βασάνισε. Για να τον βασάνισαν κάτι ήξερε. Τι ήξερε;».



«Ξέρει πάρα πολλά η οικογένεια από εκεί, η πρώην γυναίκα μου και η νύφη μου ξέρουν τι έχει γίνει. Ξέρουν ο Μανώλης γιατί πήγε άδικα στο χώμα».



«Οι φονιάδες θα βρεθούν, αλλά θέλω να πάθουν τα ίδια».



«Δεν πρέπει να κυκλοφορούν τέτοια αποβράσματα»



Ο ίδιος τόνισε ότι δεν γνωρίζει αν ο γιος του δεχόταν απειλές ή αν είχε εχθρούς, επισημαίνοντας ότι αυτά είναι ζητήματα που διερευνά η Ασφάλεια. Ακόμη, τόνισε πως ο ίδιος και η οικογένεια δεν είχαν αντιληφθεί κάτι ανησυχητικό, καθώς οι τελευταίες συναντήσεις τους ήταν απολύτως φυσιολογικές και χωρίς εντάσεις.

«Δεν υπάρχει ο γιος μου στη ζωή να μου πει αν δεχόταν απειλές ή αν δεν δεχόταν, αυτό θα το βρει η Ασφάλεια. Εγώ δεν γνωρίζω λεπτομέρειες τέτοιες ή το γνωρίζουν οι συγγενείς, οι στενοί που τον αγαπούσαν, εννοώ η μάνα του, όλο το σόι από εκεί. Το σόι που τον αγαπάει και κάνει πως τον αγαπάει να μου πει, αν είχε εχθρούς ή δεν είχε. Εννοείται ότι είχα σχέσεις, με τον γιο μου δεν θα είχα σχέσεις;».



«Τελευταία φορά τον είχα δει σε ένα δικαστήριο που είχαμε για μία υπόθεση του πατέρα μου, είχαμε μιλήσει, δεν είχα δει κάποιο σημάδι, ήταν όλα εντάξει».



«Πρόσφατα, πριν γίνει το κακό, που τον πήραν, τρεις ημέρες πριν, τον είχα δει στα παλιά δικαστήρια της Αλεξάνδρας. Δεν είχαμε καμιά αντιδικία. Μάρτυρες ήμασταν και οι δύο για τον πατέρα μου σε ένα δικαστήριο. Εγώ δεν γνωρίζω αν ενοχλούσε κάποιον. Εγώ ξέρω ότι είχε ένα μαγαζί ευρέσεως, που έβρισκε εργάτες. Αυτό γνωρίζω εγώ, αυτήν τη δουλειά ξέρω το παιδί ότι έκανε, τίποτα παραπάνω δεν ξέρω».



«Εγώ θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού μου και να πάει μέσα, φυλακή. Όποιος το έχει κάνει, τέτοια αποβράσματα δεν πρέπει να κυκλοφορούν. Το κράτος πρέπει κάτι να κάνει. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Οι πινακίδες, η Ασφάλεια λέει ότι ήταν κλεμμένες από Θεσσαλονίκη, από ό,τι λέει η Ασφάλεια. Η Αστυνομία κάνει την δουλειά της. Η Αστυνομία ψάχνει να βρει τον δολοφόνο και θα βρεθεί ο δολοφόνος. Αυτοί που το έχουν κάνει θα βρεθούνε, σύντομα θα βρεθούνε. Το πιστεύω ότι θα βρεθούνε σύντομα».



«Τα έχω ξαναπεράσει, έχω χάσει και αδελφό έτσι, το 1999. Ξαναζώ το δράμα. Σκότωσε τον αδελφό μου, η νύφη μου».