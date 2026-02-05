Νέα Πέραμος: Ώρα κατάθεσης για τον πατέρα του 27χρονου - Οι αντιφάσεις της συντρόφου και οι απειλές

Το παζλ πίσω από την εν ψυχρώ δολοφονία του 27χρονου Μανώλη στη Νέα Πέραμο επιχειρεί να συνθέσει η Ελληνική Αστυνομία καθώς στο φως ήρθαν νέα ντοκουμέντα που φαίνεται πως θα βοηθήσουν στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Τόσο η πολύωρη κατάθεση της συντρόφου του 27χρονου όσο και τα νέα βίντεο από τη νύχτα της απαγωγής του έχουν μπει στο μικροσκόπιο και αναλύονται διεξοδικά από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Στο επίκεντρο τα περιουσιακά και τα απειλητικά μηνύματα

Μάλιστα, την Πέμπτη αναμένεται και η κατάθεση του πατέρα του 27χρονου ώστε να εξηγήσει στις Αρχές όλα αυτά που έχει δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες στα Μέσα Ενημέρωσης. Επιπρόσθετα, θα κληθεί να απαντήσει για τις σχέσεις που είχε με τον γιο του καθώς, σύμφωνα με τη σύντροφο, δεν είχαν καθόλου καλές σχέσεις.

Όπως προέκυψε οι δυο άνδρες βρίσκονταν σε μια συνεχή διαμάχη για τα περιουσιακά στοιχεία που είχε αφήσει ο παππούς στον εγγονό. Μάλιστα πρόσωπα της οικογένειας αναφέρουν ότι υπάρχουν ηχογραφημένα μηνύματα με απειλές του πατέρα προς τον γιο του.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στην εκπομπή πρωινή Ζώνη του Action24 «οι θύτες και το θύμα γνωρίζονταν. Φαίνεται από τον τρόπο που λειτούργησαν».

Οι αντιφάσεις στην κατάθεση της συντρόφου

Ωστόσο, οι Αστυνομικοί ερευνούν και την κατάθεση της συντρόφου αφού η ίδια επιμένει πως ο αρραβωνιαστικός της δεν είχε δεχθεί απειλές και δεν έδειχνε να ανησυχεί ή να φοβάται για τη ζωή του.

Όπως ανέφερε η νεαρή γυναίκα, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μετά την απαγωγή για την απαίτηση λύτρων, ενώ δήλωσε επίσης άγνοια για το ενδεχόμενο εμπλοκής του σε παράνομες δραστηριότητες.

Επιπρόσθετα, κάτι που προξένησε απορία στους αστυνομικούς είναι ότι η ίδια υποστήριξε ότι λίγο πριν την αρπαγή, ο 27χρονος χτύπησε το κουδούνι της πολυκατοικίας, στοιχείο που δεν επιβεβαιώνεται από το υπάρχον βιντεοληπτικό υλικό. Αυτός είναι και ο λόγος που αναμένεται να κληθεί εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση.