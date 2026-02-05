Τραγωδία στη Χίο: Σε πλήρη εξέλιξη οι καταθέσεις μετά την ΕΔΕ - Στο μικροσκόπιο όλες οι λεπτομέρειες

Αποστολή: Γιάννης Κέμμος, Μιχάλης Λεγάκης

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 15 μεταναστών και τον τραυματισμό δεκάδων διερευνά το Λιμενικό Σώμα ύστερα από την Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διατάχθηκε το βράδυ της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου.

Βασικός στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση του συμβάντος και κυρίως πώς σημειώθηκε η σύγκρουση. Παράλληλα, προανάκριση πραγματοποιεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας αλλά με το πρώτο φως της ημέρας, διακόπηκαν λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο νησί.

Στο πλαίσιο της ΕΔΕ και της προανάκρισης, τόσο τα μέλη του πληρώματος του σκάφους του Λιμενικού όσο και οι διασωθέντες μετανάστες θα καταθέσουν προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως η εικόνα των γεγονότων.

Παράλληλα, συνελήφθη ένας υπήκοος Μαρόκου, ο οποίος φέρεται να ήταν ο διακινητής. Σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις των διασωθέντων, ο συγκεκριμένος άνδρας κατονομάστηκε ως ο χειριστής του φουσκωτού σκάφους. Νοσηλεύεται ελαφρά τραυματισμένος και τελεί υπό φρούρηση, ενώ αναμένεται να του οριστεί συνήγορος υπεράσπισης.

Σε ισχύ το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης που αφορά στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες.



Με βάση το πρωτόκολλο, που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, ομάδα 4 ιατροδικαστών και 3 νεκροτόμων μεταβαίνουν στη Χίο προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον Γενικό Διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.



Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διέταξε ΕΔΕ προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα

Πάντως, πολλά ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα του σκάφους του Λιμενικού. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, αν και το συγκεκριμένο σκάφος διαθέτει θερμική κάμερα, αυτή χρησιμοποιείται επικουρικά σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στη θάλασσα.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη, την περίπτωση του ναυαγίου δεν κρίθηκε απαραίτητο να γίνει χρήση της, δεδομένου ότι το ταχύπλοο με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί τόσο από κάμερα παρατήρησης από τη στεριά, όσο και οπτικά, με τη χρήση προβολέα.

Χειροπέδες σε Μαροκινό

Ο Μαροκινός που επέβαινε στη μοιραία βάρκα των μεταναστών, που οδήγησε 15 ανθρώπους στον θάνατο, μετά το επεισόδιο με το σκάφος του Λιμενικού ανοικτά της ακτής Μυρσινίδι, αναμένεται να συλληφθεί μετά από σχετική εντολή του εισαγγελέα της Χίου.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μαροκινός άνδρας αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των παράνομων μεταναστών.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για την τραγωδία στη Χίο

Σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή αναφέρει για το τραγικό περιστατικό με τους 15 νεκρούς που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2) ανοιχτά της Χίου:

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα).

Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου. Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά».