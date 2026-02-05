«Ήταν σαν να είδες πολλά τροχαία»: Μαρτυρίες σοκ για τις σκηνές στο νοσοκομείο Χίου μετά το ναυάγιο

Αποστολή: Γιάννης Κέμμος, Μιχάλης Λεγάκης

Εφιαλτικές ήταν οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου λίγο μετά το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά του νησιού, όταν λέμβος διακινητών με μετανάστες προσέκρουσε σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να βυθιστεί.

Από το ναυάγιο του ταχύπλοου σκάφους 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους ενώ 23 άτομα -μεταξύ των οποίων και μία λιμενικός- εξακολουθούν να νοσηλεύονται τραυματισμένα στο νοσοκομείο του νησιού.

Το νοσοκομείο Χίου / Φωτ.: Eurokinissi

Όπως ανέφερε στο μικρόφωνο του flash.gr, ο υποδιευθυντής της νοσηλευτικής υπηρεσίας, Γιάννης Κουτσοδόντης, οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου ήταν πρωτόγνωρες.

«Βρέθηκα κάτω μαζί με τους άλλους νοσηλευτές. Σχεδόν από την πρώτη στιγμή ήταν εδώ όλο το νοσοκομείο από τον διοικητή μέχρι τους διοικητικούς υπαλλήλους, μέχρι τους πάντες, είχαν έρθει μόνοι τους δεν είχαμε προλάβει να ειδοποιήσουμε καν.

Ήταν μια πολύ πρωτόγνωρη κατάσταση, πρώτη φορά είδαμε τόσα πολλά τραύματα, ήταν περίπου να σαν να είδες παρά πολλά τροχαία. Ήταν δέκα-έντεκα παιδάκια συν πολύ μεγάλοι που είχαν πολύ βαριά τραύματα, κρανιοεγκεφαλικες κακώσεις, αιμορραγίες.

«Ήταν πάρα πολύ βαριά τα τραύματα, δεν είχαμε πνιγμούς»

Ήταν όλοι οι γιατροί κάτω, ήταν από παντού, κάναμε ότι μπορούσαμε. Πήγε καλά γενικά, καταφέραμε να χειριστούμε μια δύσκολη κατάσταση. Μπήκαν πέντε χειρουργεία, μέχρι τις 06:30 το πρωί ήταν τα χειρουργεία εδώ. Μπήκαν τέσσερις άνθρωποι στην Εντατική, δυστυχώς η μια δεν μπόρεσε να τα καταφέρει, από την αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο περιστατικό.

Ήταν πάρα πολύ βαριά τα τραύματα, δεν είχαμε πνιγμούς, είχαμε να αντιμετωπίσουμε από απλά τραύματα, δηλαδή άνθρωποι ήρθαν παγωμένοι, τουρτούριζαν να ντυθούν να αλλάξουν μέχρι και ανθρώπους που αιμορραγούσαν εκείνη την ώρα.

«Το νοσοκομείο ανταποκρίθηκε πολύ καλά - Τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναδεί»

Πήγε όσο καλύτερα μπορούσε, το νοσοκομείο ανταποκρίθηκε πολύ καλά. Εγώ έχω ζήσει κι άλλες κρίσεις πολλά χρόνια εδώ και με πολλούς άλλους συναδέλφους τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναδεί αλλά βγήκε, ευτυχώς καλά. Οι περισσότεροι είναι καλά, δυστυχώς είχαμε πολλούς νεκρούς.

Στην αρχή δεν είχαμε διερμηνέα, όταν ήρθε τον χρησιμοποιήσαμε κυρίως για να μας πουν πως νιώθουν και τι συμβαίνει, διότι υπήρχαν πολύ βαριά περιστατικά, έγιναν πάρα πολλές αξονικές, δηλαδή οι αξονικές μέσα περίμεναν στην ουρά για να μπουν πίσω από τον άλλον, είχαμε ακτινογραφίες δηλαδή είχαμε ανθρώπους, τα παιδάκια με κατάγματα, με κατάγματα αυχένα είχαμε δύο παιδιά με προβλήματα στον αυχένα.

Δεν ήταν απλή ιστορία, ήταν πολύ δύσκολη ιστορία, ήταν οι παιδίατροι κάτω, όπως και όλοι οι γιατροί, ήταν εντυπωσιακή και η διαδικασία δηλαδή το πόσο καλά πήγε, δεν το περιμέναμε γιατί ήταν πραγματικά, παιδιά ένα χάος, δηλαδή να βρίσκεις ξαφνικά 30 τραυματίες, όπου τα 10-12 παιδιά είναι ένα αρκετά δύσκολο πράγμα».

«Από την αρχή ήταν ξεκάθαρο ότι έχουμε να κάνουμε με βαριά τραυματίες»

Την ίδια άποψη πως δεν υπήρξαν πνιγμοί αλλά βαριά τραύματα εξέφρασε και η αντιπρόεδρος του σωματείου εργαζομένων, Μαρία Σαραντινίδου.

Τώρα δεν είχαμε να κάνουμε με πνιγμούς. Τώρα ήταν από την αρχή ξεκάθαρο ότι έχουμε να κάνουμε με βαριά τραυματίες.

Λόγω του ότι η εμπειρία μας από το 2015, που είχαμε πολλά ναυάγια και πάλι την ίδια συναισθηματική φόρτιση και την ίδια ένταση δουλειάς. Η διαφορά με αυτό ήταν ότι δεν είχαμε να κάνουμε με πνιγμούς, τώρα ήταν από την αρχή ξεκάθαρο ότι ήταν να κάνουμε για βαριά τραυματίες».