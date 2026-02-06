Χίος: Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο ναυάγιο - Σε ισχύ το πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης

Αποστολή: Γιάννης Κέμμος, Μιχάλης Λεγάκης

Σε εξέλιξη είναι και θα συνεχίζονται για 72 ώρες από τη στιγμή του ναυαγίου, οι έρευνες του Λιμενικού στο σημείο της πολύνεκρης τραγωδίας στη Χίο. Σύμφωνα με τους ανταποκριτές του FLASH στο νησί, σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, τα τρία σκάφη που μετέχουν στην επιχείρηση δεν αναχώρησαν από το λιμάνι της Χίου για να κατευθυνθούν στο σημείο αλλά ήρθαν από τις Οινούσσες.

Την ίδια στιγμή, σε εφαρμογή έχει τεθεί και το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης. Ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μετέβη στη Χίο για τον συντονισμό της ιατροδικαστικής διερεύνησης, ενώ προανάκριση για το ναυάγιο διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

Με πρωτοβουλία του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, Τρύφωνα Κοντιζά, η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου ανατέθηκε σε ανώτατο αξιωματικό του αρχηγείου και όχι στον επικεφαλής των λιμενικών αρχών Ανατολικού Αιγαίου προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η ηγεσία του Σώματος αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και αυστηρότητα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο και θα συνεχιστούν για τις επόμενες 72 ώρες.



Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα στο σκάφος του Λιμενικού

Για το ζήτημα που έχει τεθεί αναφορικά με τη λειτουργία της θερμικής κάμερας του σκάφους του Λιμενικού, πηγές του Σώματος διευκρίνισαν ότι το συγκεκριμένο σκάφος διαθέτει θερμική κάμερα, η οποία χρησιμοποιείται επικουρικά σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στη θάλασσα.



Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση και σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη, η θερμική κάμερα δεν χρησιμοποιήθηκε, καθώς δεν κρίθηκε αναγκαία, δεδομένου ότι το ταχύπλοο με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί τόσο από κάμερα παρατήρησης από τη στεριά, όσο και οπτικά, με τη χρήση προβολέα.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ιατροδικαστών, όλα τα θύματα έφεραν εκτεταμένες και βαριές κακώσεις, οι οποίες αποδίδονται ως η βασική αιτία θανάτου.



Στο νοσοκομείο εξακολουθούν να νοσηλεύονται περίπου 20 διασωθέντες εκ των οποίων 11 είναι παιδιά και 3 ενήλικες, που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ.

Ιδιαίτερα τραγική είναι η κατάσταση δύο εγκύων που επέβαιναν στο σκάφος, οι οποίες έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν.