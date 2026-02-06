Κικίλιας για Χίο: Επικίνδυνος ελιγμός του διακινητή προξένησε τη σύγκρουση με το πλωτό του Λιμενικού

«Η εικόνα που έχουμε είναι ότι υπήρξε αιφνίδια αλλαγή πορείας με επικίνδυνο ελιγμό του σκάφους του διακινητή, η οποία προξένησε τη σύγκρουση με το πλωτό του Λιμενικού και πως οι ενέργειες διάσωσης ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή με τη συμμετοχή όλων των διαθέσιμων δυνάμεων της περιοχής», ανέφερε ο Βασίλης Κικίλιας, ενημερώνοντας εκτάκτως την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για την πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο, τονίζοντας πως δεν θα προδικάσει το αποτέλεσμα της εν εξελίξει έρευνας, αφήνοντας ταυτοχρόνως βαριές αιχμές εις βάρος της αντιπολίτευσης.

Περιγράφοντας το τραγικό περιστατικό, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τόνισε πως ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο και έγινε «ό,τι λένε οι κανόνες εμπλοκής». Όπως ενημέρωσε, το πλωτό του Λιμενικού κάλεσε το σκάφος του διακινητή να σταματήσει χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση, εκείνο έκανε «επικίνδυνους ελιγμούς», με αποτέλεσμα να υπάρξει «πρόσκρουση στη δεξιά πλευρά του πλωτού του Λιμενικού». «Η σφοδρότατη σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα την πτώση στη θάλασσα και την πρόκληση θανάσιμων τραυματισμών», υποστήριξε ο Βασίλης Κικίλιας.



Δεν θα προδικάσω - Μόνες αρμόδιες οι δικαστικές αρχές, όχι όσοι προφασίζονται τους δικαστές



«Δεν πρόκειται να προδικάσω κανένα αποτέλεσμα της ΕΔΕ για την οποία μαζεύεται υλικό από κάθε πηγή, πόσω μάλλον της δικαστικής διερεύνησης», τόνισε, βγάζοντας στη σέντρα την αντιπολίτευση, λέγοντας πως «μόνες αρμόδιες είναι οι δικαστικές αρχές και όχι όσοι προφασίζονται ότι είναι δικαστές έναντι των δικαστικών αρχών».

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανέφερε πάντως πως ακόμη και αυτή τη στιγμή οι έρευνες δεν έχουν σταματήσει, μεταξύ άλλων, για την ανεύρεση πιθανών άλλων επιβαινόντων, ενώ όπως είπε, δεν έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του DNA και η ενημέρωση των συγγενών.



«Μην δίνουμε λαβή στους απέναντι με ανοίκειους χαρακτηρισμούς στο Λιμενικό να κάνουν ζημιά στα εθνικά συμφέροντα»

Ο Βασίλης Κικίλιας μάλιστα άφησε νέες αιχμές προς την αντιπολίτευση, λέγοντας πως «το εθνικό είναι έτη φωτός πιο σημαντικό από το κομματικό», ενώ ζήτησε από όλες τις πλευρές να σέβονται τη διαδικασία και να μην προχωρούν σε «προσβλητικούς» και «ανοίκειους» χαρακτηρισμούς προς τα στελέχη του Λιμενικού, ώστε «να μην δίνουν λαβή στον οποιοδήποτε απέναντι να κάνει ζημιά στα εθνικά συμφέροντα». «Δεν δεχόμαστε μαθήματα πατριωτισμού ή ανθρωπιάς από κανέναν», είπε μάλιστα, απευθυνόμενος εκ νέου προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης.



«Έχουμε θαλάσσια σύνορα, είμαστε χώρα, όχι χώρος»

«Έχουμε καθήκον να φυλάσσουμε θαλάσσια σύνορα, προφανώς έχουμε θαλάσσια σύνορα, είμαστε χώρα όχι χώρος» ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας, στέλνοντας το μήνυμα πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να φυλάει τα θαλάσσια σύνορα και να τιμά τα στελέχη του Λιμενικού που, όπως είπε, υπερασπίζονται και αστυνομεύου μέρα νύχτα τα σύνορα.

Όπως είπε για τα στελέχη του Λιμενικού: «Ο μέσος όρος μισθού αυτών των ανθρώπων είναι με τα επιδόματα μαζί 1000 ευρώ. Είναι στα τέσσερα άκρα της πατρίδας μας μέρα νύχτα με αντίξοες συνθήκες και υπερασπίζονται την πατρίδα, τους υποστηρίζουμε, τους τιμούμε. Προφανώς όταν προκύπτει δικαστική εμπλοκή ή ΕΔΕ αυτά είναι ξένα από την εκτελεστική εξουσία, αλλά μιλάμε για αυτά τα παιδιά που με πατριωτισμό δίνουν μάχη για την πατρίδα μας».