Τραγωδία στη Χίο: Στην Αθήνα μεταφέρονται τα τραυματισμένα παιδιά - Βίντεο από την αεροδιακομιδή

Λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η κρίσιμη επιχείρηση αεροδιακομιδής από τη Χίο, με το ΕΚΑΒ να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη μεταφορά έξι ανήλικων παιδιών στην Αθήνα που επέζησαν από την τραγωδία.

EUROKINISSI

Τα παιδιά που επέβαιναν στο μοιραίο σκάφος, από το οποίο 15 επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους, μεταφέρονται από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

​Η επιχείρηση πραγματοποιείται με στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J, το οποίο αναχώρησε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας προκειμένου να παραλάβει τους ανήλικους τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, πέντε από τα παιδιά φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ενώ ένας ανήλικος είναι ασυνόδευτος.

Την ευθύνη του επιχειρησιακού συντονισμού έχει το ΕΚΑΒ, με επικεφαλής της αποστολής τον ιατρό Σωκράτη Δούκα.

Φωτογραφίες ντοκουμέντο από το φουσκωτό μετά τη σύγκρουση

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του Flash στη Χίο, Μιχάλης Λεγάκης, το φως της δημοσιότητας έχουν δει φωτογραφίες από τη μισοβυθισμένη βάρκα στην οποία επέβαιναν 39 μετανάστες, εκ των οποίων οι 15 έχασαν τη ζωή τους, μετά τη φονική σύγκρουση με σκάφος του Λιμενικού ανοιχτά της Χίου.

Σύμφωνα με φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύει o Flash, το φουσκωτό εμφανίζεται μισοβυθισμένο από την μπροστά δεξιά πλευρά, ενώ σε άλλο καρέ έχει πλέον χαθεί κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα γεννούν εύλογα ερωτήματα: ποιος τράβηξε τις εικόνες και από ποιο σκάφος, την ώρα που –σύμφωνα με πληροφορίες– οι κάμερες στο περιπολικό του Λιμενικού δεν είχαν τεθεί σε λειτουργία και βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τους ανθρώπους που κατέληξαν στη θάλασσα μετά τη σύγκρουση.

flash.gr

Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα αν υπάρχουν και άλλα οπτικά ντοκουμέντα από το σημείο του ναυαγίου, τα οποία θα μπορούσαν να ρίξουν περισσότερο φως στα όσα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής.



Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού, περιπολικό σκάφος εντόπισε φουσκωτό ταχύπλοο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Όπως αναφέρεται, ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα, ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση στη δεξιά πλευρά του περιπολικού. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το φουσκωτό ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα.



Σημειώνεται ότι οι Αρχές έχουν ήδη δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του σκάφους του Λιμενικού και του σημείου της σύγκρουσης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας.